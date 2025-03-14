До +22 і сніг: в Україні похолодає, де на вихідних ще затримається весіннє тепло (карта)

Не встигли українці насолодитись аномальним березневим теплом, як у регіони повертають морози. У цілій низці областей прогнозують дощ і навіть до 10 сантиметрів снігу.

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Після різкого потепління та великих "плюсів" в Україну повертається холод. Детальнішим прогнозом погоди на березень 2025 поділились в Українському гідрометеорологічному центрі.

Погода на березень 2025: в Україні похолодає

15-19 березня погода в Україні зміниться. Активні атмосферні фронти принесуть дощі, а на заході й півночі навіть випаде сніг.

Зокрема, тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-10 сантиметрів очікується у таких областях:

Львівська;

Івано-Франківська;

Волинська;

Рівненська;

Житомирська;

Київська;

Чернігівська;

Сумська.

Місцями прогнозують налипання мокрого снігу й ожеледь, на дорогах буде ожеледиця.

Окрім того, арктичне повітря 17-19 березня спричинить похолодання. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від -1 до -8 градусів, а вдень — від нуля до +6.

Погода на березень 2025: якою буде субота

15 березня в Україні буде хмарно. На заході очікується значний дощ, а місцями й мокрий сніг. На півночі й у центральних регіонах дощі будуть помірними, на решті території буде сухо.

Вітер — північно-східний, лише на півдні й сході — південно-західний. Його швидкість сягатиме 7-12 м/с, в Карпатах вночі можливі місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди на завтра в Україні Фото: Укргідрометцентр

У західних і північних областях стовпчики термометрів фіксуватимуть від +5 до +10 градусів, дещо прохолодніше буде у Рівненській, Волинській та Львівській областях — від +2 до +7. У решті регіонів вночі очікується від 6 до 11 тепла, а вдень — від 12 до 17. На півдні й сході повітря прогріється до +22.

У Києві й області також буде хмарно. Вночі прогнозують невеликий дощ, а вдень — помірний. Вітер буде свіжим (швидкість — 5-10 м/с), переважно північно-східним. У регіоні стовпчики термометрів фіксуватимуть від +5 до +10 градусів протягом доби, а в столиці — від +6 до +8.

Для західних регіонів оголосили І (жовтий) рівень небезпечності. Це пов’язано з прогнозованими опадами — значним дощем і мокрим снігом.

Області, де оголошений жовтий рівень небезпечності Фото: Укргідрометцентр

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