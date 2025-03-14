До +22 и снег: в Украине похолодает, где на выходных еще задержится весеннее тепло (карта)

Не успели украинцы насладиться аномальным мартовским теплом, как в регионы возвращают морозы. В целом ряде областей прогнозируют дождь и даже до 10 сантиметров снега.

Related video

После резкого потепления и больших "плюсов" в Украину возвращается холод. Подробным прогнозом погоды на март 2025 поделились в Украинском гидрометеорологическом центре.

Погода на март 2025 года: в Украине похолодает

15-19 марта погода в Украине изменится. Активные атмосферные фронты принесут дожди, а на западе и севере даже выпадет снег.

В частности, временное образование снежного покрова высотой 3-10 сантиметров ожидается в таких областях:

Львовская;

Ивано-Франковская;

Волынская;

Ровенская;

Житомирская;

Киевская;

Черниговская;

Сумская.

Местами прогнозируют налипание мокрого снега и гололед, на дорогах будет гололедица.

Кроме того, арктический воздух 17-19 марта приведет к похолоданию. Ночью столбики термометров будут фиксировать от -1 до -8 градусов, а днем — от нуля до +6.

Погода на март 2025 года: какой будет суббота

15 марта в Украине будет облачно. На западе ожидается значительный дождь, а местами и мокрый снег. На севере и в центральных регионах дожди будут умеренными, на остальной территории будет сухо.

Ветер — северо-восточный, только на юге и востоке — юго-западный. Его скорость будет достигать 7-12 м/с, в Карпатах ночью возможны местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на завтра в Украине Фото: Укргидрометцентр

В западных и северных областях столбики термометров будут фиксировать от +5 до +10 градусов, несколько прохладнее будет в Ривненской, Волынской и Львовской областях — от +2 до +7. В остальных регионах ночью ожидается от 6 до 11 тепла, а днем — от 12 до 17. На юге и востоке воздух прогреется до +22.

В Киеве и области также будет облачно. Ночью прогнозируют небольшой дождь, а днем — умеренный. Ветер будет свежим (скорость — 5-10 м/с), преимущественно северо-восточным. В регионе столбики термометров будут фиксировать от +5 до +10 градусов в течение суток, а в столице — от +6 до +8.

Для западных регионов объявили І (желтый) уровень опасности. Это связано с прогнозируемыми осадками — значительным дождем и мокрым снегом.

Области, где объявлен желтый уровень опасности Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ежегодно в марте отмечается еврейский праздник Пурим. Фокус объяснил, как он возник, какую имеет символику и какими традициями известен.

Глава Центрального межрегионального управления Минюста Кирилл Миненко сообщил, что после введения услуги "Брак онлайн" в Украине задумались о таких же разводах. Сейчас министерство рассматривает возможность расторжения брака с помощью видеоконференции.