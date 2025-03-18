Можно ли отказаться от гражданства Украины в военное время: ответ юриста

Прежде всего уже надо иметь гражданство другой страны. И вообще процедура сейчас усложнилась.

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От гражданства Украины можно отказаться, как и от любого другого. Но это сложная и долгая процедура, которая в условиях военного времени стала еще более проблемной. Журналисты УНИАН пообщались с адвокатом Екатериной Затулко, которая ответила, возможно ли вообще в 2025 году отказаться от гражданства Украины. По ее словам, это фактически сейчас невозможно.

Как отказаться от гражданства Украины

Прежде всего чтобы отказаться от украинского гражданства, нужно успешно выехать на постоянное место жительства за пределами нашей страны — это целая процедура. И иметь гражданство другой страны. Украина является участником конвенции, которая запрещает оставление лица в статусе лица без гражданства.

Далее понадобятся документы, которые подтверждают, что человек получил гражданство другой страны. Нужно будет предоставить оригинал и копию. При этом последний документ должен иметь нотариально заверенный перевод на украинский язык.

В процессе нужно будет оплатить следующие государственные сборы:

за оформление в Украине выезда на ПМЖ — 195,31 гривны;

чтобы оформить оставление ПМЖ через консулов за границей — 200 долларов;

выход (оформление) из украинского гражданства — 300 долларов.

"Для первых этапов нужны только оригинал украинского паспорта, оригинал паспорта гражданина Украины для выезда за границу, идентификационный код, прописка, а также копии этих документов. Если лицо привлекает к процедуре еще и детей, тогда нужны будут оригинал и копия свидетельства о рождении, паспорта ребенка, а также нотариальное разрешение на выезд на постоянное проживание и на выход из гражданства от другого родителя", — пояснила Затулко.

Чтобы выехать из страны нужно лично подать в Государственную миграционную службу Украины заявление о выезде. Если же лицо уже находится за границей, то подается через консульство другое заявление — оно касается оставления на ПМЖ.

Далее Миграционная служба рассматривает документы и проверяет, нет ли запрета на выезд человека от СБУ или других органов. Если преград для этого нет, то ГМС предоставляет украинцу 90 дней на то, чтобы:

Сняться с места регистрации. Если человек военнообязанный, то перед этим нужно сняться с воинского учета.

Сняться с налогового учета. То есть следует уплатить налоги на доходы физлиц за текущий год. Также надо подать декларацию за три последних года и за текущий. Человеку должны выдать справку, которая подтвердит отсутствие долгов перед государственным бюджетом.

После этих двух шагов, лицо возвращается в Миграционную службу и предоставляет соответствующие документы, чтобы получить штамп о выезде на постоянное место жительства.

"После получения штампа лицу нужно выехать за границу и стать на консульский учет и потом туда обратиться с заявлением о выходе из украинского гражданства. Лицу также нужно будет предоставить доказательства того, что оно получило гражданство другой страны. К примеру, можно подать паспорт иностранного государства, указ о приобретении другого гражданства и т.д.", — отмечает Затулко.

Последний этап выхода из гражданства — подпись указа президентом нашей страны. Однако в Офисе президента, по словам адвоката, лежат документы на прекращение и приобретение гражданства, поданные еще в 2017 году.

Можно ли отказаться от украинского гражданства во время войны

Сейчас для большинства мужчин-украинцев процедура выхода из гражданства недоступна, поскольку Кабмин одним из своих постановлений отменил снятие с воинского учета на основании выезда за границу на постоянное проживание. Кроме того, такую процедуру не удастся завершить военнообязанным женщинам.

Такую же процедуру могут пройти военнообязанные украинцы и украинки старше 60 лет, которых сняли с воинского учета по возрасту.

Если мужчины до полномасштабного вторжения выехали за границу, получили в ГМС штамп о выезде на ПМЖ, то они могут продолжить процедуру, которая позволяет отказаться от гражданства Украины. Но нужно понимать, что консульства требуют для любого консульского действия, включая подачу документов о выходе из гражданства, предъявления либо приложения "Резерв+", либо подачи заявления о постановке на воинский учет через представительство нашего государства. Последнее возможно только для лиц, у которых есть штамп о выезде на ПМЖ за границу.

Что будет если отказаться от гражданства Украины.

Отказываясь от гражданства Украины, человек потеряет не только обязанности, но и права в этой стране. В частности, он не сможет:

участвовать в выборах;

бесплатно поступать в украинские высшие учебные заведения;

получать бесплатную медицинскую помощь;

постоянно находиться на украинской территории.

"Она будет въезжать в нашу страну на правилах, предусмотренных для граждан того государства, паспорт которого она имеет. К примеру, граждане США и многих стран Евросоюза могут приехать в Украину без визы только на 90 дней в течение последних 180-ти. А если человек захочет остаться на дольше, то ему нужно будет оформить визу", — рассказала юрист.

Напомним, лица, которые собираются получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции и истории страны. Это касается иностранцев и лиц без гражданства. Также эта "процедура" предусмотрена для тех, кто уже получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен.