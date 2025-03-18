Чи можна відмовитися від громадянства України у воєнний час: відповідь юриста

Насамперед вже треба мати громадянство іншої країни. І загалом процедура зараз ускладнилась.

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Від громадянства України можна відмовитись, як і від будь-якого іншого. Але це складна і довга процедура, яка в умовах воєнного часу стала ще більш проблемною. Журналісти УНІАН поспілкувались із адвокаткою Катериною Затулко, яка відповіла, чи можливо взагалі в 2025 році відмовитись віз громадянства України. За її словами, це фактично зараз неможливо.

Як відмовитись від громадянства України

Насамперед, щоб відмовитися від українського громадянства, потрібно успішно виїхати на постійне місце проживання за межами нашої країни — це ціла процедура. І мати громадянство іншої країни. Україна є учасником конвенції, яка забороняє залишення особи в статусі особи без громадянства.

Далі знадобляться документи, які підтверджують, що людина отримала громадянство іншої країни. Потрібно буде надати оригінал і копію. Водночас останній документ повинен мати нотаріально завірений переклад українською мовою.

У процесі потрібно буде сплатити такі державні збори:

за оформлення в Україні виїзду на ПМП — 195,31 гривні;

щоб оформити залишення ПМП через консулів за кордоном — 200 доларів;

вихід (оформлення) з українського громадянства — 300 доларів.

"Для перших етапів потрібні тільки оригінал українського паспорта, оригінал паспорта громадянина України для виїзду за кордон, ідентифікаційний код, прописка, а також копії цих документів. Якщо особа залучає до процедури ще й дітей, тоді потрібні будуть оригінал і копія свідоцтва про народження, паспорта дитини, а також нотаріальний дозвіл на виїзд на постійне проживання та на вихід із громадянства від іншого з батьків", — пояснила Затулко.

Щоб виїхати із країни потрібно особисто подати до Державної міграційної служби України заяву щодо виїзду. Якщо ж особа вже перебуває за кордоном, то подається через консульство інша заява — вона стосується залишення на ПМП.

Далі Міграційна служба розглядає документи і перевіряє, чи немає заборони на виїзд людини від СБУ або інших органів. Якщо перепон для цього немає, то ДМС надає українцю 90 днів на те, щоб:

Знятися з місця реєстрації. Якщо людина військовозобов'язана, то перед цим потрібно знятися з військового обліку.

Знятися з податкового обліку. Тобто слід сплатити податки на доходи фізосіб за поточний рік. Також треба подати декларацію за три останні роки і за поточний. Людині мають видати довідку, яка підтвердить відсутність боргів перед державним бюджетом.

Після цих двох кроків, особа повертається до Міграційної служби та надає відповідні документи, щоб отримати штамп про виїзд на постійне місце проживання.

"Після отримання штампа особі потрібно виїхати за кордон і стати на консульський облік і потім туди звернутися із заявою про вихід з українського громадянства. Особі також потрібно буде надати докази того, що вона отримала громадянство іншої країни. Приміром, можна подати паспорт іноземної держави, указ про набуття іншого громадянства тощо", — зазначає Затулко.

Останній етап виходу з громадянства — підпис указу президентом нашої країни. Однак в Офісі президента, за словами адвокатки, лежать документи на припинення та набуття громадянства, подані ще 2017 року.

Чи можна відмовитися від українського громадянства під час війни

Наразі для більшості чоловіків-українців процедура виходу з громадянства недоступна, оскільки Кабмін однією зі своїх постанов скасував зняття з військового обліку на підставі виїзду за кордон на постійне проживання. Крім того, таку процедуру не вдасться завершити військовозобов'язаним жінкам.

Таку саму процедуру можуть пройти військовозобов'язані українці та українки старше 60 років, яких зняли з військового обліку за віком.

Якщо чоловіки до повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, отримали в ДМС штамп про виїзд на ПМП, то вони можуть продовжити процедуру, яка дає змогу відмовитися від громадянства України. Але потрібно розуміти, що консульства вимагають для будь-якої консульської дії, включно з поданням документів про вихід із громадянства, пред'явлення або додатку "Резерв+", або подання заяви про постановку на військовий облік через представництво нашої держави. Останнє можливе тільки для осіб, у яких є штамп про виїзд на ПМП за кордон.

Що буде якщо відмовитися від громадянства України.

Відмовляючись від громадянства України, людина втратить не тільки обов'язки, а й права в цій країні. Зокрема, вона не зможе:

брати участь у виборах;

безоплатно вступати до українських вищих навчальних закладів;

отримувати безоплатну медичну допомогу;

постійно перебувати на українській території.

"Вона в'їжджатиме в нашу країну на правилах, передбачених для громадян тієї держави, паспорт якої вона має. Приміром, громадяни США та багатьох країн Євросоюзу можуть приїхати в Україну без візи тільки на 90 днів протягом останніх 180-ти. А якщо людина захоче залишитися на довше, то їй потрібно буде оформити візу", — розповіла юристка.

Нагадаємо, особи, які збираються отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції та історії країни. Це стосується іноземців та осіб без громадянства. Також ця "процедура" передбачена для тих, хто вже набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит.