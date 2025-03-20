Потепление в день весеннего равноденствия: синоптики рассказали, как изменится погода в Украине

20 марта в Украине погоду будет определять более теплая воздушная масса, которая зайдет с северо-востока.

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В Украине станет теплее. Погода изменится благодаря полю высокого атмосферного давления. Будет переменная облачность без осадков и без сильного ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Синоптики говорят, что температура днем составит 7-12° тепла; в Киеве днем 10-12° тепла.

20-го марта, в День весеннего равноденствия, в Украине температура воздуха в течение дня повысится. Более свежий воздух еще задержится в восточных областях Украины и на Закарпатье, завтра днем там ожидается +7... +9 градусов тепла.

Антициклон — масштабная область высокого атмосферного давления — охватит всю территорию Украины.

Известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ветер наконец успокоится и его северо-западные и западные порывы будут в четверг минимальными.

"В Киеве День весеннего равноденствия будет прекрасно солнечным. Ветер северо-западный, слабый. Ближайшей ночью еще побудет морозец, где-то в пределах 0-2 градусов, а вот завтра днем столбики термометров весело погонят до +10 градусов", — отметила Диденко.

Но в ближайшие дни ожидается один день с кратковременным похолоданием до +5 градусов да еще и с дождем в понедельник, 24 марта.

Однако затем умеренное потепление возобновится.

Напомним, Фокус писал, где на себе можно ощутить "худшую погоду в мире". Самая высокая вершина на северо-востоке США известна своей драматической погодой и чрезвычайными условиями.