Где на Земле находится дом для "худшей погоды в мире": здесь дует ветер около 400 км/час

Самая высокая вершина на северо-востоке США известна своей драматической погодой и чрезвычайными условиями.

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Гора Вашингтон — известная гора в Нью-Гэмпшире, известная своей драматической погодой и условиями, которые чрезвычайно опасны для туристов и альпинистов. Самая высокая вершина на северо-востоке привлекает экстремальную погоду, с ветрами, которые превышают силу урагана более 100 дней в году, пишет Live Science.

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Исследователи отмечают, что гора Вашингтон является домом для "худшей погоды в мире" и на то есть три причины:

во-первых, высота горы составляет 1917 метров, что делает ее самой высокой точкой в Новой Англии — местным ветрам ничто не мешает, в результате чего они набирают невероятную скорость;

во-вторых, ветры не только обрушиваются на гору Вашингтон, но и откачиваются к вершине окружающим ландшафтом — в результате образуется воронка шириной 120 км, которая направляет ветры к горе, ускоряя их;

в-третьих, гора Вашингтон находится на слиянии трех основных штормовых путей: штормы обрушиваются на вершину в среднем каждые три дня зимой.

Исследователи зафиксировали, что рекордный уровень осадков на горе Вашингтон был зафиксирован в 1969 году, когда за 24 часа выпало 1,3 метра снега. Ученые также отмечают, что гора Вашингтон также является претендентом на самую высокую скорость ветра в мире. Например, в "спокойные" летние дни приборы на вершине горы фиксируют скорость ветра в 65 км/час, но когда надвигаются штормы, порывы ветра превышают 160 км/ч.

12 апреля 1934 года приборы на вершине горы зафиксировали рекордную скорость ветра в 372 км/час, что эквивалентно скорости ветра внутри торнадо 5 уровня по расширенной шкале Фудзиты. Для сравнения, столь сильные ветры способны ровнять с землей целые здания, сдуть конструкции со слабым фундаментом и разбросать автомобили на большие расстояния. Этот рекорд до сих пор сохраняется как второй по скорости естественный порыв ветра, когда-либо зарегистрированный учеными.

Ученые отмечают, что даже ветер скоростью в 160 км/ч может сорвать огромные куски льда с горы и здания обсерватории Маунт-Вашингтон на вершине, что представляет серьезную опасность для туристов и альпинистов зимой. Для защиты сотрудников обсерватории в здании также были установлены пуленепробиваемые окна.

Однако это не все угрозы, туристы и альпинисты также сталкиваются с риском схода лавин, переохлаждения и обморожения. Температура на горе в среднем составляет -2,7 градуса по Цельсию, что может создать экстремальные условия для ветра и холода

Ранее Фокус писал о том, что за 70 лет на планету обрушилось уже четыре супертайфуна.