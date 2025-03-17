Де на Землі знаходиться будинок для "найгіршої погоди у світі": тут дме вітер близько 400 км/год

Найвища вершина на північному сході США відома своєю драматичною погодою та надзвичайними умовами.

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Гора Вашингтон — відома гора в Нью-Гемпширі, відома своєю драматичною погодою та умовами, що надзвичайно небезпечні для туристів та альпіністів. Найвища вершина на північному сході приваблює екстремальну погоду, з вітрами, що перевищують силу урагану понад 100 днів на рік, пише Live Science.

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Дослідники зазначають, що гора Вашингтон є домівкою для "найгіршої погоди у світі" і на те є три причини:

по-перше, висота гори становить 1917 метрів, що робить її найвищою точкою в Новій Англії — місцевим вітрам ніщо не заважає, внаслідок чого вони набирають неймовірну швидкість;

по-друге, вітри не тільки обрушуються на гору Вашингтон, а й відкачуються до вершини навколишнім ландшафтом — унаслідок цього утворюється вирва завширшки 120 км, яка спрямовує вітри до гори, прискорюючи їх;

по-третє, гора Вашингтон розташована на злитті трьох основних штормових шляхів: шторми обрушуються на вершину в середньому кожні три дні взимку.

Дослідники зафіксували, що рекордний рівень опадів на горі Вашингтон було зафіксовано 1969 року, коли за 24 години випало 1,3 метра снігу. Учені також зазначають, що гора Вашингтон також є претендентом на найвищу швидкість вітру у світі. Наприклад, у "спокійні" літні дні прилади на вершині гори фіксують швидкість вітру в 65 км/год, але коли насуваються шторми, пориви вітру перевищують 160 км/год.

12 квітня 1934 року прилади на вершині гори зафіксували рекордну швидкість вітру в 372 км/год, що еквівалентно швидкості вітру всередині торнадо 5 рівня за розширеною шкалою Фудзіти. Для порівняння, настільки сильні вітри здатні рівняти з землею цілі будівлі, здути конструкції зі слабким фундаментом і розкидати автомобілі на великі відстані. Цей рекорд досі зберігається як другий за швидкістю природний порив вітру, коли-небудь зареєстрований ученими.

Вчені зазначають, що навіть вітер швидкістю 160 км/год може зірвати величезні шматки льоду з гори й будівлі обсерваторії Маунт-Вашингтон на вершині, що становить серйозну небезпеку для туристів і альпіністів взимку. Для захисту співробітників обсерваторії в будівлі також було встановлено куленепробивні вікна.

Однак це не всі загрози, туристи та альпіністи також стикаються з ризиком сходження лавин, переохолодження та обмороження. Температура на горі в середньому становить -2,7 градуса за Цельсієм, що може створити екстремальні умови для вітру та холоду

Раніше Фокус писав про те, що за 70 років на планету обрушилося вже чотири супертайфуни.