Потепління у день весняного рівнодення: синоптики розповіли, як зміниться погода в України

20 березня в Україні погоду визначатиме тепліша повітряна маса, яка зайде с північного сходу.

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В Україні стане тепліше. Погода зміниться завдяки полю високого атмосферного тиску. Буде мінлива хмарність без опадів та без сильного вітру. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики кажуть, що температура вдень становитиме 7-12° тепла; у Києві вдень 10-12° тепла.

20-го березня, у День весняного рівнодення, в Україні температура повітря впродовж дня підвищиться. Свіжіше повітря ще затримається у східних областях України і на Закарпатті, завтра вдень там очікується +7… +9 градусів тепла.

Антициклон — масштабна область високого атмосферного тиску — охопить всю територію України.

Відома синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вітер нарешті вгомониться і його північно-західні та західні пориви будуть у четвер мінімальними.

"У Києві День весняного рівнодення буде прекрасно сонячним. Вітер північно-західний, слабкий. Найближчої ночі ще побуде морозець, десь в межах 0-2 градусів, а ось завтра вдень стовпчики термометрів весело поженуть до +10 градусів", — зауважила Діденко.

Але найближчими днями очікується один день із короткочасним похолоданнями до +5 градусів та ще й з дощем у понеділок, 24 березня.

Проте потім помірне потепління відновиться.

Нагадаємо, Фокус писав, де на собі можна відчути "найгіршу погоду у світі". Найвища вершина на північному сході США відома своєю драматичною погодою та надзвичайними умовами.