Погода на выходные: где в Украине пройдут дожди (карта)

В целом предпоследние мартовские выходные для украинцев пройдут в комфортной температуре. Однако в некоторых регионах будут осадки.

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Выходные 22-23 марта в Украине пройдут в теплой погоде. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине завтра, 22 марта

Суббота в Украине будет теплой, днем ожидается +10+15 градусов. На крайнем востоке и в прибрежных районах будет +9+12 градусов.

Осадки в виде дождей 22 марта возможны на Сумщине и вокруг Карпат. Впрочем, в большинстве областей на выходных будет сухая погода.

Погода в Украине в воскресенье, 23 марта

В воскресенье температура воздуха, как пишет Диденко, также будет комфортной, разве что немного похолодает на западе и севере Украины.

Дождей станет больше, они пройдут в западных, северных областях и в Винницкой области. На остальной территории Украины в воскресенье — без существенных осадков.

Облачность в Украине 22 марта Фото: ventusky.com

Погода в Киеве на выходные, 22-23 марта

В столице в субботу — без осадков, днем до +14 градусов.

В воскресенье в Киеве будет снижение температуры воздуха до +10+12 градусов, а местами даже пройдет дождь.

Напомним, ученые выяснили, что телевизор смертельно опасен для сердца человека.

Также Фокус писал о постепенном потеплении в Украине в конце марта 2025 года.