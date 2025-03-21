Погода на выходные: где в Украине пройдут дожди (карта)
В целом предпоследние мартовские выходные для украинцев пройдут в комфортной температуре. Однако в некоторых регионах будут осадки.
Выходные 22-23 марта в Украине пройдут в теплой погоде. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине завтра, 22 марта
Суббота в Украине будет теплой, днем ожидается +10+15 градусов. На крайнем востоке и в прибрежных районах будет +9+12 градусов.
Осадки в виде дождей 22 марта возможны на Сумщине и вокруг Карпат. Впрочем, в большинстве областей на выходных будет сухая погода.
Погода в Украине в воскресенье, 23 марта
В воскресенье температура воздуха, как пишет Диденко, также будет комфортной, разве что немного похолодает на западе и севере Украины.
Дождей станет больше, они пройдут в западных, северных областях и в Винницкой области. На остальной территории Украины в воскресенье — без существенных осадков.
Погода в Киеве на выходные, 22-23 марта
В столице в субботу — без осадков, днем до +14 градусов.
В воскресенье в Киеве будет снижение температуры воздуха до +10+12 градусов, а местами даже пройдет дождь.
Напомним, ученые выяснили, что телевизор смертельно опасен для сердца человека.
Также Фокус писал о постепенном потеплении в Украине в конце марта 2025 года.