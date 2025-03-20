"Минусы" отступают: погода в Украине на 21 марта (карта)

В ближайшие дни осадков не прогнозируется, погода будет сухой и солнечной. Впрочем, уже совсем скоро снова придет похолодание.

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В Украину идет постепенное потепление после господства осадков и низкой температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня — день весеннего равноденствия и погода отмечает его самым привлекательным способом, роскошным весенним солнцем! В пятницу в Украине атмосфера будет петь оды весне!" — отметила ведущая.

Антициклон после господства циклона принесет солнечную погоду и сухой воздух.

Погода в Украине на завтра, 21 марта

В пятницу, 21-го марта в течение дня максимальная температура воздуха будет +10+14 градусов, в восточных областях и в Крыму можно ожидать +8+11 градусов.

Осадков не прогнозируется, погода будет сухой и солнечной.

Погода в Киеве на завтра, 21 марта

В Киеве в пятницу ожидается комфортная погода, без осадков, солнечно, максимальная температура воздуха будет +12 градусов.

Погода в Киеве 21 марта Фото: ventusky.com

Похолодание в Украине

В воскресенье, 23 марта, пройдет дождь и температура воздуха снизится в северных областях Украины, включая Киев, до +4+9 градусов.

Напомним, во Вьетнаме нашли две древние лодки.

Также Фокус писал о постепенном потеплении в Украине.