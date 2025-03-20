"Минусы" отступают: погода в Украине на 21 марта (карта)
В ближайшие дни осадков не прогнозируется, погода будет сухой и солнечной. Впрочем, уже совсем скоро снова придет похолодание.
В Украину идет постепенное потепление после господства осадков и низкой температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Сегодня — день весеннего равноденствия и погода отмечает его самым привлекательным способом, роскошным весенним солнцем! В пятницу в Украине атмосфера будет петь оды весне!" — отметила ведущая.
Антициклон после господства циклона принесет солнечную погоду и сухой воздух.
Погода в Украине на завтра, 21 марта
В пятницу, 21-го марта в течение дня максимальная температура воздуха будет +10+14 градусов, в восточных областях и в Крыму можно ожидать +8+11 градусов.
Осадков не прогнозируется, погода будет сухой и солнечной.
Читать также
Без НАТО, оружия и двух областей: какими будут требования Путина для 30-дневного перемирия
40 золотых жил Земли: найдено "сверхгигантское" месторождение драгоценного металла (фото)
Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном отказе от ударов по энергообъектам: детали разговора
Газ в Украине подорожает: какими будут новые тарифы для населения
Погода в Киеве на завтра, 21 марта
В Киеве в пятницу ожидается комфортная погода, без осадков, солнечно, максимальная температура воздуха будет +12 градусов.
Похолодание в Украине
В воскресенье, 23 марта, пройдет дождь и температура воздуха снизится в северных областях Украины, включая Киев, до +4+9 градусов.
Напомним, во Вьетнаме нашли две древние лодки.
Также Фокус писал о постепенном потеплении в Украине.
Читать также
Ультразвук против Майдана: как в Киеве планировали применять звуковые пушки
Списали на переживания за мужа-военного: в Киеве умерла 28-летняя женщина, которую отказались госпитализировать
Боксер Александр Усик защитил диссертацию: в сети требуют отменить результаты
Россия ударила по энергетике Славянска: половина города осталась без света, — соцсети