От +9 и выше: синоптик рассказала, когда в Украине ожидать потепления
Наталья Диденко отметила, что вскоре столбик термометра будет подниматься выше и выше. Также начнет стихать ветер, поэтому ожидается комфортная весенняя погода.
В среду, 19 марта, на территории Украины будет холодная погода, однако уже с 20 марта стоит ожидать потепления. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что 19 марта температура воздуха ночью будет 0...-5. Днем столбик термометра поднимется до +3...+8.
В этот день местами вероятны небольшие осадки, днем их станет меньше и останутся только на востоке Украины, в отдельных районах Одесской и Черкасской областей и Кропивницкого. Кое-где будет порывистый ветер, однако он уже начнет стихать.
Погода в столице 19 марта
Наталья Диденко отметила, что в Киеве ближайшей ночью и завтра утром есть вероятность небольших осадков в виде мокрого снега. Ночью ожидается 0...-2 мороза, днем температура поднимется до +5 градусов,
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Какую ожидать погоду 20 марта
По словам синоптика, с 20 марта в Украине начнется потепление, поскольку будет преобладать антициклон.
"Сначала несмелое, на западе, на севере, а к концу недели потепление охватит всю Украину. На какие-то экстраградусы не стоит рассчитывать, однако +8+14 градусов, думаю, всем будут комфортными", — добавила специалист.
Ожидать ли потепления в Киеве
В этот день, 20 марта, в Киеве на день весеннего равноденствия также придет потепление. Температура воздуха будет ожидаться "до +9, и дальше, дальше".
Напомним, в Украину пришел циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Из-за этого 16-17 марта характер погоды в Украине изменился: стало холоднее и был мокрый снег. Однако до конца рабочей недели ночные заморозки уйдут, воздух прогреется и осадков не ожидается.
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