Весеннее тепло возвращается: где прогнозируют до +14 градусов уже в ближайшие дни (карты)

В начале рабочей недели в Украине еще задержатся ночные заморозки, однако вскоре они уйдут. Солнечной погоды пока не прогнозируют, но воздух прогреется и осадков не ожидается.

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После ночных заморозков и даже снега в Украину возвращается весеннее тепло. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра на эту рабочую неделю.

Прогноз погоды на завтра

18 марта в Украине еще будут сохраняться остатки похолодания. Ночью ожидается от -3 до -5, а днем — от +2 до +4 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, но сухой, ветер — от умеренного до сильного (7-12 м/с).

Прогноз погоды в Украине на вторник Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 19 марта

Уже со среды погода начнет меняться. Ночью столбики термометров будут фиксировать от +1 до -1, а днем — от +5 до +7. Ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, но днем будет сухо и облачно с прояснениями. Ветер — также со скоростью 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на среду Фото: Укргидрометцентр

Теплее всего будет в западных и центральных регионах, холоднее всего — на востоке. Однако речь идет о разнице лишь в несколько градусов.

Прогноз погоды на 20 марта

В четверг уже прогнозируют ночь без заморозков — с температурой от нуля до +2. В дневные часы столбики термометров будут фиксировать от +7 до +9 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков и от слабого до умеренного ветер (3-8 м/с).

Прогноз погоды в Украине на четверг Фото: Укргидрометцентр

В некоторых регионах уже прогнозируют в этот день до +12 градусов, в частности в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Свежее всего должно быть в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях — всего до 8 тепла.

Прогноз погоды на 21 марта

К концу недели весеннее тепло уже воцарится в Украине, повысив ночную температуру до показателей от +3 до +1, а дневную — от +8 до +10. Погода будет сухой, но с небольшой облачностью и ветром со скоростью 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Украине на пятницу Фото: Укргидрометцентр

На западе солнце прогреет воздух до +14, а в центральной и южной частях страны — до +12. Холоднее всего будет в северных и восточных областях, самые низкие показатели — от +6 до +8 градусов.

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