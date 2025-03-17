Весеннее тепло возвращается: где прогнозируют до +14 градусов уже в ближайшие дни (карты)
В начале рабочей недели в Украине еще задержатся ночные заморозки, однако вскоре они уйдут. Солнечной погоды пока не прогнозируют, но воздух прогреется и осадков не ожидается.
После ночных заморозков и даже снега в Украину возвращается весеннее тепло. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра на эту рабочую неделю.
Прогноз погоды на завтра
18 марта в Украине еще будут сохраняться остатки похолодания. Ночью ожидается от -3 до -5, а днем — от +2 до +4 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, но сухой, ветер — от умеренного до сильного (7-12 м/с).
Прогноз погоды на 19 марта
Уже со среды погода начнет меняться. Ночью столбики термометров будут фиксировать от +1 до -1, а днем — от +5 до +7. Ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, но днем будет сухо и облачно с прояснениями. Ветер — также со скоростью 7-12 м/с.
Читать также
Женщина нашла сумку в парке и не поверила своим глазам, заглянув внутрь (фото)
В Курской области заметили турецкий БТР, о поставках которого ВСУ не сообщалось (фото)
"Месть за родственника, пострадавшего 2 мая в Одессе": депутат назвал мотивы убийцы Ганула (видео)
"Переобулся" за секунду: росСМИ показали жителей Суджи, которые "жалуются" на ВСУ (видео)
Теплее всего будет в западных и центральных регионах, холоднее всего — на востоке. Однако речь идет о разнице лишь в несколько градусов.
Прогноз погоды на 20 марта
В четверг уже прогнозируют ночь без заморозков — с температурой от нуля до +2. В дневные часы столбики термометров будут фиксировать от +7 до +9 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков и от слабого до умеренного ветер (3-8 м/с).
В некоторых регионах уже прогнозируют в этот день до +12 градусов, в частности в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Свежее всего должно быть в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях — всего до 8 тепла.
Прогноз погоды на 21 марта
К концу недели весеннее тепло уже воцарится в Украине, повысив ночную температуру до показателей от +3 до +1, а дневную — от +8 до +10. Погода будет сухой, но с небольшой облачностью и ветром со скоростью 3-8 м/с.
На западе солнце прогреет воздух до +14, а в центральной и южной частях страны — до +12. Холоднее всего будет в северных и восточных областях, самые низкие показатели — от +6 до +8 градусов.
Напомним, Украина увеличила финансирование телемарафона "Единые новости" на 145 миллионов гривен. Один час трансляции стоит 125,8 тысячи гривен.
В The Guardian сообщили, что последствия подрыва Каховской ГЭС в 2023 году, по заключению исследователей, будет иметь долгосрочные последствия, которые угрожают окружающей среде и представляют опасность для людей.
Читать также
Будут сидеть 10 лет: Полтавский ТЦК о "попытках суицида" при мобилизации
"Месть за родственника, пострадавшего 2 мая в Одессе": депутат назвал мотивы убийцы Ганула (видео)
ВС РФ контролируют Суджу на 100%: аналитики подтвердили отступление под Курском (карты)
"Переобулся" за секунду: росСМИ показали жителей Суджи, которые "жалуются" на ВСУ (видео)