Весіннє тепло повертається: де прогнозують до +14 градусів вже найближчими днями (карти)

На початку робочого тижня в Україні ще затримаються нічні заморозки, однак невдовзі вони підуть. Сонячної погоди поки не прогнозують, однак повітря прогріється й опадів не очікується.

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Після нічних заморозків та навіть снігу в Україну повертається весіннє тепло. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру на цей робочий тиждень.

Прогноз погоди на завтра

18 березня в Україні ще зберігатимуться залишки похолодання. Вночі очікується від -3 до -5, а вдень — від +2 до +4 градусів. Погода буде хмарною з проясненнями, але сухою, вітер — від помірного до сильного (7-12 м/с).

Прогноз погоди в Україні на вівторок Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 19 березня

Вже з середи погода почне змінюватися. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +1 до -1, а вдень — від +5 до +7. Вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, але вдень буде сухо й хмарно з проясненнями. Вітер — також зі швидкістю 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на середу Фото: Укргідрометцентр

Найтепліше буде у західних і центральних регіонах, найхолодніше — на сході. Однак йдеться про різницю лише в кілька градусів.

Прогноз погоди на 20 березня

У четвер вже прогнозують ніч без заморозків — з температурою від нуля до +2. В денні години стовпчики термометрів фіксуватимуть від +7 до +9 градусів. Очікується мінлива хмарність без опадів та від слабкого до помірного вітер (3-8 м/с).

Прогноз погоди в Україні на четвер Фото: Укргідрометцентр

У деяких регіонах вже прогнозують у цей день до +12 градусів, зокрема в Івано-Франківській, Чернівецькій і Львівській областях. Найсвіжіше має бути на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпровщині та Запоріжжі — лише до 8 тепла.

Прогноз погоди на 21 березня

До кінця тижня весняне тепло вже запанує в Україні, підвищивши нічну температуру до показників від +3 до +1, а денну — від +8 до +10. Погода буде сухою, але з невеликою хмарністю та вітром зі швидкістю 3-8 м/с.

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю Фото: Укргідрометцентр

На заході сонце прогріє повітря до +14, а в центральній та південній частинах країни — до +12. Найхолодніше буде у північних і східних областях, найнижчі показники — від +6 до +8 градусів.

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