Від +9 і вище: синоптикиня розповіла, коли в Україні очікувати потепління
Наталка Діденко зазначила, що незабаром стовпчик термометра буде підійматись вище й вище. Також почне стихати вітер, тому очікується комфортна весняна погода.
В середу, 19 березня, на території України буде холодна погода, однак вже з 20 березня варто очікувати потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Вона зазначила, що 19 березня температура повітря вночі буде 0…-5. Вдень стовпчик термометра підніметься до +3…+8.
Цього дня подекуди ймовірні невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одеської та Черкаської областей і Кропивницького. Подекуди буде рвучкий вітер, однак він вже почне стихати.
Погода в столиці 19 березня
Наталія Діденко зазначила, що у Києві найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність невеликих опадів у вигляді мокрого снігу. Вночі очікується 0…-2 морозу, вдень температура підніметься до +5 градусів,
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Яку очікувати погоду 20 березня
За словами синоптикині, з 20 березня в Україні почнеться потепління, оскільки переважатиме антициклон.
"Спочатку несміливе, на заході, на півночі, а до кінця тижня потепління охопить всю Україну. На якісь екстраградуси не варто розраховувати, проте +8+14 градусів, думаю, всім будуть комфортними", — додала фахівчиня.
Чи очікувати потепління в Києві
Цього дня, 20 березня, у Києві на день весняного рівнодення також прийде потепління. Температура повітря очікуватиметься "до +9, і далі, далі".
Нагадаємо, в Україну прийшов циклон та пов'язані з ним атмосферні фронти. Через це 16-17 березня характер погоди в Україні змінився: стало холодніше та був мокрий сніг. Однак до кінця робочого тижня нічні заморозки підуть, повітря прогріється й опадів не очікується.
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