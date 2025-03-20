"Мінуси" відступають: погода в Україні на 21 березня (карта)

Найближчими днями опадів не прогнозується, погода буде сухою та сонячною. Втім, уже зовсім скоро знову прийде похолодання.

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В Україну йде поступове потепління після панування опадів та низької температури. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Сьогодні — день весняного рівнодення і погода відзначає його у найпривабливіший спосіб, розкішним весняним сонцем! У п'ятницю в Україні атмосфера співатиме оди весні!" — зазначила ведуча.

Антициклон після панування циклону принесе сонячну погоду та сухе повітря.

Погода в Україні на завтра, 21 березня

У пʼятницю, 21-го березня впродовж дня максимальна температура повітря буде +10+14 градусів, у східних областях та в Криму можна очікувати +8+11 градусів.

Опадів не прогнозується, погода буде сухою та сонячною.

Погода в Києві на завтра, 21 березня

У Києві в пʼятницю очікується комфортна погода, без опадів, сонячно, максимальна температура повітря буде +12 градусів.

Погода в Києві 21 березня Фото: ventusky.com

Похолодання в Україні

У неділю, 23 березня, пройде дощ і температура повітря знизиться у північних областях України, включно з Києвом, до +4+9 градусів.

Нагадаємо, у Вʼєтнамі знайшли два стародавні човни.

Також Фокус писав про поступове потепління в Україні.