Погода на вихідні: де в Україні пройдуть дощі (карта)

У цілому передостанні березневі вихідні для українців пройдуть у комфортній температурі. Проте в деяких регіонах будуть опади.

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Вихідні 22-23 березня в Україні пройдуть у теплій погоді. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні завтра, 22 березня

Субота в Україні буде теплою, вдень очікується +10+15 градусів. На крайньому сході та в прибережних районах буде +9+12 градусів.

Опади у вигляді дощів 22 березня можливі на Сумщині та навколо Карпат. Втім, у більшості областей на вихідних буде суха погода.

Погода в Україні в неділю, 23 березня

У неділю температура повітря, як пише Діденко, також буде комфортною, хіба що трохи похолоднішає на заході та півночі України.

Дощів побільшає, вони пройдуть у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території України в неділю — без істотних опадів.

Хмарність в Україні 22 березня Фото: ventusky.com

Погода в Києві на вихідні, 22-23 березня

У столиці в суботу — без опадів, вдень до +14 градусів.

У неділю в Києві буде зниження температури повітря до +10+12 градусів, а місцями навіть пройде дощ.

Нагадаємо, учені зʼясували, що телевізор смертельно небезпечний для серця людини.

Також Фокус писав про поступове потепління в Україні наприкінці березня 2025 року.