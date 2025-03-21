Нацгвардии хотят разрешить использование огнестрельного оружия против гражданских: комитет ВР одобрил законопроект

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности согласовал законопроект, который значительно расширяет полномочия Национальной гвардии Украины.

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Нацгвардии могут разрешить использовать огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданского населения во время "массовых беспорядков". Соответствующий законопроект №10311 согласовал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. В сессионном зале депутаты планируют рассмотреть законопроект на следующей неделе. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Он значительно расширяет полномочия Национальной гвардии Украины (НГУ). В частности предоставляет НГУ практически неограниченные права для использования огнестрельного оружия, слезоточивого газа, электрошокеров, беспилотников и других средств воздействия, в частности к гражданскому населению во время акций протеста", — пояснили в ЦПК, чего касается законопроект.

Законопроект декларирует предоставление Нацгвардии больше прав и инструментов, ведь НГУ также защищает Украину от российских захватчиков. Однако, в ЦПК утверждают, что новые полномочия, прописанные в законопроекте, не имеют отношения к более эффективной защите страны, а лишь позволяют "разгонять митинги в стиле ликвидированного подразделения "Беркут".

Юристы видят, что законопроект предоставляет Нацгвардии полномочия в стиле "Беркута" Фото: Getty Images

В Центре противодействия коррупции отметили, что проект закона №10311 нельзя включать в повестку дня без надлежащей доработки и исправления рисковых норм. Там сообщили, что при подготовке законопроекта ко второму чтению в документ добавили ряд вредных поправок.

"Если вспоминать события Революции Достоинства, то положения этого проекта очень напоминают так называемые законы 16 января. Если говорить простым языком, Нацгвардии позволяют применять огнестрельное оружие после предупреждения на электронном табло, или маркировать потенциальных правонарушителей специальной краской, чтобы отловить тех, кто смог убежать", — отметила заместитель исполнительного директора ЦПК и адвокат Елена Щербань.

Среди опасных норм законопроекта ЦПК называет предоставление НГУ права применять огнестрельное оружие, в частности для прекращения массовых беспорядков. Согласно действующему законодательству нацгвардейцы могут использовать огнестрельное оружие в исключительных ситуациях, например, чтобы отразить нападение на охраняемые объекты или при угрозе их захвата. Однако в новом законопроекте, говорят в ЦПК, нет четкого определения границ для использования НГУ огнестрельного оружия.

Еще одно опасное положение предусматривает предупреждение о применении принуждения во время митингов через табло или громкоговоритель. Однако, как отметили в ЦПК, подобная норма не предусматривает, что такой способ предупреждения может быть недостаточно эффективным в хаосе массовых мероприятий.

"Такой трактовкой законопроект фактически позволяет применить огнестрельное оружие на расстоянии, что может привести к чрезмерному применению силы против невинных лиц среди гражданского населения", — утверждают в ЦПК.

Также в перечне опасных оказалась норма о праве для НГУ применять резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры контактного и контактно-дистанционного действия для прекращения массовых беспорядков.

Кроме того, предлагается разрешить во время массовых беспорядков маркировать нарушителей краской или другими маркировочными средствами. Однако это, пояснили в ЦПК, противоречит этическим принципам и угрожает правам человека. Например, метку может получить непричастный, что приведет к неправомерному задержанию и другим негативным последствиям.

В рамках расширения полномочий НГУ предлагается также разрешить нацгвардейцам использовать беспилотники. Однако в законопроекте не прописаны четкие границы такого применения БпЛА. Там лишь указано, что дроны можно использовать для "выполнения возложенных на Национальную гвардию Украины задач и функций, а также осуществления полномочий, определенных этим Законом".

"Изменения, предложенные в законопроекте №10311, могут привести к нарушению основополагающих прав и свобод граждан. Нацгвардия сможет получить право использовать огнестрельное оружие без надлежащего предупреждения, маркировать участников протестов, применить беспилотные аппараты для наблюдения и электрошокеры для поражения нарушителей", — резюмировали в ЦПК.

Напомним, на митингах в Сербии против людей, которые собрались в центре столицы, требуя отставки президента Александра Вучича, вероятно было применено звуковую пушку. Власти все отрицают.