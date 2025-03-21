Нацгвардії хочуть дозволити використання вогнепальної зброї проти цивільних: комітет ВР схвалив законопроєкт

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності погодив законопроєкт, який значно розширює повноваження Національної гвардії України.

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Нацгвардії можуть дозволити використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час "масових заворушень". Відповідний законопроєкт №10311 погодив Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. У сесійній залі депутати планують розглянути законопроєкт наступного тижня. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Він значно розширює повноваження Національної гвардії України (НГУ). Зокрема надає НГУ практично необмежені права для використання вогнепальної зброї, сльозогінного газу, електрошокерів, безпілотників та інших засобів впливу, зокрема до цивільного населення під час акцій протесту", – пояснили в ЦПК, чого стосується законопроєкт.

Законопроєкт декларує надання Нацгвардії більше прав та інструментів, адже НГУ також захищає Україну від російських загарбників. Однак, в ЦПК стверджують, що нові повноваження, прописані в законопроєкті, не мають відношення до ефективнішого захисту країни, а лише дозволяють "розганяти мітинги у стилі ліквідованого підрозділу "Беркут".

Юристи вбачають, що законопроєкт надає Нацгвардії повноваження в стилі "Беркута" Фото: Getty Images

У Центрі протидії корупції наголосили, що проєкт закону №10311 не можна включати до порядку денного без належного доопрацювання та виправлення ризикових норм. Там повідомили, що при підготовці законопроєкту до другого читання в документ додали низку шкідливих правок.

"Якщо згадувати події Революції Гідності, то положення цього проєкту дуже нагадують так звані закони 16 січня. Якщо говорити простою мовою, Нацгвардії дозволяють застосовувати вогнепальну зброю після попередження на електронному табло, або маркувати потенційних правопорушників спеціальною фарбою, аби відловити тих, хто зміг втекти", – зазначила заступниця виконавчого директора ЦПК та адвокатка Олена Щербан.

Серед небезпечних норм законопроєкту ЦПК називає надання НГУ права застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень. Згідно з чинним законодавством нацгвардійці можуть використовувати вогнепальну зброю у виключних ситуаціях, наприклад, аби відбити напад на об'єкти, які охороняються, або при загрозі їх захоплення. Однак у новому законопроєкті, кажуть у ЦПК, немає чіткого окреслення меж для використання НГУ вогнепальної зброї.

Ще одне небезпечне положення передбачає попередження про застосування примусу під час мітингів через табло чи гучномовець. Однак, як зазначили у ЦПК, подібна норма не передбачає, що такий спосіб попередження може бути недостатньо ефективним у хаосі масових заходів.

"Таким трактуванням законопроєкт фактично дозволяє застосувати вогнепальну зброю на відстані, що може призвести до надмірного застосування сили проти невинних осіб серед цивільного населення", – стверджують в ЦПК.

Також у переліку небезпечних опинилась норма про право для НГУ застосовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери контактної та контактно-дистанційної дії для припинення масових заворушень.

Крім того, пропонується дозволити під час масових заворушень маркувати порушників фарбою чи іншими маркувальними засобами. Однак це, пояснили у ЦПК, суперечить етичним принципам і загрожує правам людини. Як приклад, мітку може отримати непричетний, що призведе до неправомірного затримання та інших негативних наслідків.

У рамках розширення повноважень НГУ пропонується також дозволити нацгвардійцям використовувати безпілотники. Однак у законопроєкті не прописані чіткі межі такого застосування БпЛА. Там лише вказано, що дрони можна використовувати для "виконання покладених на Національну гвардію України завдань та функцій, а також здійснення повноважень, визначених цим Законом".

"Зміни, запропоновані у законопроєкті №10311, можуть призвести до порушення основоположних прав і свобод громадян. Нацгвардія зможе отримати право використовувати вогнепальну зброю без належного попередження, маркувати учасників протестів, застосувати безпілотні апарати для спостереження і електрошокери для ураження порушників", – резюмували в ЦПК.

Нагадаємо, на мітингах у Сербії проти людей, які зібрались в центрі столиці, вимагаючи відставки президента Олександра Вучича, ймовірно було застосовано звукову гармату. Влада все заперечує.