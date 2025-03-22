Штормовой ветер, лавины и дожди: какой погодой будут удивлять выходные (карты)

Уже в воскресенье погода в Украине несколько изменится. В небе набегут облака, в ряде регионов подожжет, а температура снизится.

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После непродолжительного похолодания в Украину возвращается весеннее тепло. Детальным прогнозом погоды на выходные 22 марта поделилась синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на выходные

Температура воды в Днепре уже достигла почти 4 градусов. Суббота порадует украинцев теплом от 10 до 16 градусов и отсутствием осадков.

Какой будет погода в Украине 22 марта Фото: Укргидрометцентр

Однако уже в воскресенье несколько похолодает, столбики термометров будут фиксировать от +8 до +12 градусов на западе и севере, а в остальных областях — от 10 до 14 градусов тепла.

Какой будет погода в Украине 23 марта Фото: Укргидрометцентр

Ветер завтра будет со штормовыми порывами, с юго-восточного направления. Дожди пройдут на западе, а также местами на севере и крайнем востоке. В южных и центральных регионах существенных осадков не прогнозируют.

Как пройдут выходные в Киеве: прогноз погоды

В Киеве 23 сентября ожидается порывистый юго-восточный ветер. Температура воздуха снизится до примерно 10-12 градусов тепла.

"Чтобы какие-то существенные осадки — вряд ли, но набегут облака", — отметила Диденко.

Прогноз погоды: угроза схода лавин

В Украинском гидрометеорологическом центре предупредили, что из-за потепления и ожидаемых дождей, 22-24 марта объявлена значительная снеголавинная опасность 3 уровня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Зона опасности на карте Украины Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 22 марта в православной церкви чтят память священномученика Василия. Фокус разобрался, что нельзя делать в этот день и украинцы с какими именами могут отпраздновать свой День ангела в эту субботу.

Астролог Анжела Перл поделились гороскопом для всех знаков Зодиака на 22 марта.