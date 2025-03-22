Штормовий вітер, лавини й дощі: якою погодою дивуватимуть вихідні (карти)

Вже у неділю погода в Україні дещо зміниться. У небі набіжать хмари, у низці регіонів подощить, а температура знизиться.

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Після нетривалого похолодання в Україну повертається весіннє тепло. Детальним прогнозом погоди на вихідні 22 березня поділилась синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на вихідні

Температура води у Дніпрі вже сягнула майже 4 градусів. Субота порадує українців теплом від 10 до 16 градусів та відсутністю опадів.

Якою буде погода в Україні 22 березня Фото: Укргідрометцентр

Однак вже у неділю дещо похолодає, стовпчики термометрів фіксуватимуть від +8 до +12 градусів на заході й півночі, а у решті областей — від 10 до 14 градусів тепла.

Якою буде погода в Україні 23 березня Фото: Укргідрометцентр

Вітер завтра буде зі штормовими поривами, з південно-східного напрямку. Дощі пройдуть на заході, а також місцями на півночі й крайньому сході. У південних і центральних регіонах істотних опадів не прогнозують.

Як пройдуть вихідні у Києві: прогноз погоди

У Києві 23 вересня очікується рвучкий південно-східний вітер. Температура повітря знизиться до приблизно 10-12 градусів тепла.

"Щоб якісь істотні опади — навряд, але набіжать хмари", — зауважила Діденко.

Прогноз погоди: загроза сходження лавин

В Українському гідрометеорологічному центрі попередили, що через потепління й очікувані дощі, 22-24 березня оголошена значна сніголавинна небезпека 3 рівню на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Зона небезпеки на карті України Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 22 березня у православній церкві вшановують пам'ять священномученика Василя. Фокус розібрався, що не можна робити у цей день та українці з якими іменами можуть відсвяткувати свій День ангела у цю суботу.

Астрологиня Анжела Перл поділилися гороскопом для усіх знаків Зодіаку на 22 березня.