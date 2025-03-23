На дорогах Украины заработают 40 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД: подробности

Заместитель начальника департамента патрульной полиции рассказал, по каким адресам камеры будут фиксировать нарушения.

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С 24 марта в Украине заработает еще 40 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Новые камеры установили в населенных пунктах и на трассах, сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"С 24 марта на автомобильных дорогах страны заработают еще 40 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. 36 из них заработают впервые в новых местах и 4 прибора возобновят работу", — отметил он.

Кроме этого, два прибора во Львове, которые в настоящее время фиксируют превышение установленных ограничений скорости движения, дополнительно будут фиксировать нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств. Они находятся по адресам проспект Святого Иоанна Павла II, 8, направление направления прибора ул. Стрыйская и проспект Святого Иоанна Павла II, 35, направление направления прибора просп.

Дмитрий Билошицкий также опубликовал адреса расположения камер.

м. Львов — по улице Любинская 92, направление направления прибора ул. Выговского

Волынская область

на 74 км + 273 автодороги Р-15, направление направления прибора г. Владимир;

на 76 км + 247 автодороги Р-15, направление направления прибора с. Будятичи

на 125 км + 475 автодороги М-19, направление направления прибора г. Луцк;

на 119 км + 027 автодороги Н-22, направление направления прибора г. Луцк;

на 64 км + 946 автодороги Н-22, направление направления прибора ул. Народная с-ща Торчин;

на 101 км+613 автодороги Н-22, направление направления прибора г. Луцк.

Днепропетровская область

на 423 км+643 автодороги Н-08, направление направления прибора г. Запорожье;

м. Павлоград

ул. Днепровская, 409, направление направления прибора ул. Возрождение;

ул. Днепровская, 16, направление направления прибора ул. Кооперативная;

Житомирская область

на 167 км + 547 автодороги М-21, направление направления прибора г. Житомир;

на 230 км + 919 автодороги М-21, направление направления прибора г. Бердичев;

Закарпатская область

на 807 км+021 автодороги М-06, направление направления прибора с. Барвинок;

на 749 км+346 автодороги М-06 направление направления прибора с. Голубиное;

м. Ужгород

ул. Собранецкая, 152, направление направления прибора ул. Верховинская;

Ивано-Франковская область

м. Калуш

просп. Леси Украинки, 27, направление направления прибора ул. Колокольная;

ул. Богдана Хмельницкого, 19, направление направления прибора ул.

Киевская область

на 14 км + 116 автодороги Р-01, направление направления прибора г. Обухов;

на 101 км + 350 автодороги М-03, направление направления прибора г. Харьков;

на 49 км + 700 автодороги М-06, направление направления прибора с. Калиновка;

на 27 км+371 автодороги Р-02, направление направления прибора г. Киев;

на 28 км+518 автодороги Р-02, направление направления прибора с. Лютеж.

Николаевская область

на 139 км + 684 автодороги М-14, направление направления прибора с. Константиновка.

Одесская область

на 125 км+949 автодороги М-15, направление направления прибора г. Рени;

на 190 км+050 автодороги М-15, направление направления прибора г. Одесса;

на 229 км+530 автодороги М-15, направление направления прибора г. Рени;

на 237 км + 550 автодороги М-15, направление направления прибора г. Рени;

на 271 км+315 автодороги М-15, направление направления прибора г. Одесса;

на 39 км+423 автодороги М-15, направление направления прибора г. Рени;

на 17 км + 125 автодороги М-28, направление направления прибора г. Одесса;

на 16 км+729 автодороги М-15, направление направления прибора с. Маяки.

Тернопольская область

на 303 км + 307 автодороги М-19, направление направления прибора г. Тернополь;

на 0 км + 738 автодороги Р-41, направление направления прибора ул. Родниковая г. Тернополь;

на 374 км+935 автодороги М-19, направление направления прибора г. Тернополь.

Черкасская область

на 548 км + 324 автодороги М-30, направление направления прибора с. Паланка;

на 547 км+816 автодороги М-30, направление направления прибора г. Умань.

Черниговская область

на 6 км+801 автодороги Р-56, направление направления прибора г. Чернигов;

м. Чернигов

перекресток просп. Мира и ул. Лисковицкая, направление направления прибора ул. Урочище Святое;

ул. Шевченко, 101, направление направления прибора просп. Левка Лукьяненко;

ул. Шевченко, 114, направление направления прибора ул. Кольцевая.

Дмитрий Билошицкий добавил, что расположение всех комплексов можно посмотреть здесь https://surl.li/ywliha.

Напомним, 85-летнего Осси Гилдарта из Канады лишили водительских прав за ДТП, в которое он якобы попал в 1960 году. В свою очередь водитель утверждал, что не попадал в аварию в молодости.

Отметим, что в Украине ежедневно в 9.00 объявляется общенациональная минута молчания в знак памяти о погибших в российско-украинской войне. Несмотря на то, что правила дорожного движения не запрещают продолжать двигаться во время минуты молчания, патрульная полиция может наложить штраф за игнорирование требования об остановке. Законно ли такое взыскание, рассказали юристы.