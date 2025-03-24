Просилась снайпером в ВСУ: умерла 101-летняя ветеран войны и полковник МВД Ольга Твердохлебова

Женщина прошла всю II Мировую войну в составе радиоразведывательного дивизиона, выполняла разведывательные задания в Польше и Германии, едва не погибла. После войны она работала в правоохранительных органах.

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В Виннице умерла 101-летняя ветеран Второй мировой войны и полковник МВД в отставке Ольга Твердохлебова. Об этом написала в соцсети ее внучка Татьяна Дикая.

"Ба, покойся с Богом. Пусть все запомнят тебя именно такой, как на этом фото. 101 год. Ты жила ярко, теперь ты будешь следить за нами с облаков и рассказывать свои невероятные истории там, по ту сторону жизни", — говорится в публикации.

В полиции Винницкой области тоже сообщили о смерти полковника МВД в отставке, разведчицы и почетного ветерана Украины — Ольги Твердохлебовой.

Здесь вспомнили, что женщина прошла всю ІІ Мировую войну в составе радиоразведывательного дивизиона, выполняла разведывательные задания в Польше и Германии, едва не погибла. Чтобы попасть на фронт, она добавила себе 2 года — исправила дату рождения в документах. Победу в 1945-м она встретила в Берлине и расписалась на Бранденбургских воротах.

"В первые дни полномасштабного вторжения России эта несгибаемая женщина обратилась в военкомат и попросилась в снайперы снова с оружием в руках защищать Родину от захватчиков", — рассказали в полиции.

Отмечается, что на свое 101-летие Ольга Твердохлебова загадала самое важное желание — победу Украины.

Напомним, что 24 февраля, в США в возрасте 113 лет умерла Роза Жирон — она была старейшей среди евреев, выживших в Холокосте. Она родилась на Львовщине, а позже эмигрировала в Соединенные Штаты.