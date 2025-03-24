Просилася снайперкою в ЗСУ: померла 101-річна ветеран війни і полковник МВС Ольга Твердохлєбова

Жінка пройшла всю ІІ Світову війну у складі радіорозвідувального дивізіону, виконувала розвідні завдання в Польщі та Німеччині, ледь не загинула. Після війни вона працювала у правоохоронних органах.

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У Вінниці померла 101-річна ветеран Другої світової війни та полковник МВС у відставці Ольга Твердохлєбова. Про це написала в соцмережі її онука Тетяна Дика.

"Ба, спочивай з Богом. Нехай усі запам’ятають тебе саме такою, як на цьому фото. 101 рік.. Ти жила яскраво, тепер ти будеш стежити за нами з хмаринок та розповідати свої неймовірні історії там, по той бік життя", — йдеться в публікації.

У поліції Вінницької області теж повідомили про смерть полковника МВС у відставці, розвідниці та почесного ветерана України – Ольги Твердохлєбової.

Тут згадали, що жінка пройшла всю ІІ Світову війну у складі радіорозвідувального дивізіону, виконувала розвідні завдання в Польщі та Німеччині, ледь не загинула. Щоб потрапити на фронт, вона додала собі 2 роки — виправила дату народження в документах. Перемогу у 1945-му вона зустріла у Берліні та розписалася на Бранденбурзьких воротах.

"У перші дні повномасштабного вторгнення Росії ця незламна жінка звернулася до військкомату і попросилася у снайпери знову зі зброєю в руках захищати Батьківщину від загарбників", — розповіли уполіції.

Зазначається, що на своє 101-річчя Ольга Твердохлєбова загадала найважливіше бажання – перемогу Україні.

Нагадаємо, що 24 лютого, у США у віці 113 років померла Роза Жирон – вона була найстарішою серед євреїв, які вижили у Голокості. Вона народилася на Львівщині, а пізніше емігрувала до Сполучених Штатів.