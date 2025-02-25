В США у віці 113 років померла найстаріша єврейка з України, яка пережила Голокост (фото)

На момент смерті Роза Жирон була найстарішою людиною, яка жила в американському штаті Нью-Йорк, а також найстарішим відомим емігрантом у світі.

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У понеділок, 24 лютого, у США у віці 113 років померла Роза Жирон – вона була найстарішою серед євреїв, які вижили у Голокості. Про це повідомляє Gerontology.fandom.

Роза Жирон (ім'я, дане при народженні – Роза Раубфогель) народилася 13 січня 1912 року в селі Янув, Австро-Угорщина (нині Івано-Франкове, Яворівський район, Львівська область, Україна). 1938 року вона вийшла заміж за Юліуса Мангейма. Пізніше того ж року вони переїхали до Бреслау, Німеччини (нині Вроцлав, Польща).

Незабаром Юліуса заарештували, він потрапив до Бухенвальда. Роза тоді саме перебувала на восьмому місяці вагітності. Їй разом з її матір'ю вдалося врятуватися від смерті.

Роза Жирон

У 1939 році вона втекла з Німеччини до Шанхаю, Китай. Там її найняв єврейський підприємець, який побачив, як вона в'яже одяг для своєї дитини. 1947 року Роз разом із рідними виїхала до США, де продовжувала заробляти на життя в'язанням.

1968 року вона вийшла заміж за Джека Жирона і змінила прізвище.

На момент смерті Роза Жирон була найстарішою людиною, яка жила в американському штаті Нью-Йорк, а також найстарішим відомим емігрантом у світі.

Роза Жирон

Жироне померла 24 лютого 2025 року у віці 113 років, 42 дні. Причиною її смерті стала старість.

Нагадаємо, що 22 лютого повідомлялося, що мешканка будинку для осіб похилого віку в Дербіширі Хільда Джексон планує відсвяткувати свій 105-й день народження рейв-вечіркою з живим діджеєм та ультрафіолетовою фарбою. Свято допомагають організувати працівники.