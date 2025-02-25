Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир

В США в возрасте 113 лет умерла старейшая еврейка из Украины, пережившая Холокост (фото)

холокост, еврейка, роза жирон, украина, новости украины, новости мира, бухенвальд
Роза Жирон

На момент смерти Роза Жирон была самым старым человеком, жившим в американском штате Нью-Йорк, а также самым старым известным эмигрантом в мире.

Related video

В понедельник, 24 февраля, в США в возрасте 113 лет умерла Роза Жирон — она была самой старой среди евреев, выживших в Холокосте. Об этом сообщает Gerontology.fandom.

Роза Жирон (имя, данное при рождении — Роза Раубфогель) родилась 13 января 1912 года в селе Янув, Австро-Венгрия (ныне Ивано-Франково, Яворовский район, Львовская область, Украина). В 1938 году она вышла замуж за Юлиуса Мангейма. Позже в том же году они переехали в Бреслау, Германия (ныне Вроцлав, Польша).

Вскоре Юлиуса арестовали, он попал в Бухенвальд. Роза тогда как раз находилась на восьмом месяце беременности. Ей вместе с ее матерью удалось спастись от смерти.

Роза Жирон Fullscreen
Роза Жирон

В 1939 году она сбежала из Германии в Шанхай, Китай. Там ее нанял еврейский предприниматель, который увидел, как она вяжет одежду для своего ребенка. В 1947 году Роз вместе с родными уехала в США, где продолжала зарабатывать на жизнь вязанием.

В 1968 году она вышла замуж за Джека Жирона и сменила фамилию.

На момент смерти Роза Жирон была самым старым человеком, жившим в американском штате Нью-Йорк, а также самым старым известным эмигрантом в мире.

Роза Жирон Fullscreen
Роза Жирон

Жироне умерла 24 февраля 2025 года в возрасте 113 лет, 42 дня. Причиной ее смерти стала старость.

Напомним, что 22 февраля сообщалось, что жительница дома престарелых в Дербишире Хильда Джексон планирует отпраздновать свой 105-й день рождения рейв-вечеринкой с живым диджеем и ультрафиолетовой краской. Праздник помогают организовать работники.