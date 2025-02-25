В США в возрасте 113 лет умерла старейшая еврейка из Украины, пережившая Холокост (фото)

На момент смерти Роза Жирон была самым старым человеком, жившим в американском штате Нью-Йорк, а также самым старым известным эмигрантом в мире.

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В понедельник, 24 февраля, в США в возрасте 113 лет умерла Роза Жирон — она была самой старой среди евреев, выживших в Холокосте. Об этом сообщает Gerontology.fandom.

Роза Жирон (имя, данное при рождении — Роза Раубфогель) родилась 13 января 1912 года в селе Янув, Австро-Венгрия (ныне Ивано-Франково, Яворовский район, Львовская область, Украина). В 1938 году она вышла замуж за Юлиуса Мангейма. Позже в том же году они переехали в Бреслау, Германия (ныне Вроцлав, Польша).

Вскоре Юлиуса арестовали, он попал в Бухенвальд. Роза тогда как раз находилась на восьмом месяце беременности. Ей вместе с ее матерью удалось спастись от смерти.

Роза Жирон

В 1939 году она сбежала из Германии в Шанхай, Китай. Там ее нанял еврейский предприниматель, который увидел, как она вяжет одежду для своего ребенка. В 1947 году Роз вместе с родными уехала в США, где продолжала зарабатывать на жизнь вязанием.

В 1968 году она вышла замуж за Джека Жирона и сменила фамилию.

На момент смерти Роза Жирон была самым старым человеком, жившим в американском штате Нью-Йорк, а также самым старым известным эмигрантом в мире.

Роза Жирон

Жироне умерла 24 февраля 2025 года в возрасте 113 лет, 42 дня. Причиной ее смерти стала старость.

Напомним, что 22 февраля сообщалось, что жительница дома престарелых в Дербишире Хильда Джексон планирует отпраздновать свой 105-й день рождения рейв-вечеринкой с живым диджеем и ультрафиолетовой краской. Праздник помогают организовать работники.