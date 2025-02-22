Женщина планирует "танцевать и веселиться" на рейв-вечеринке в свой 105-й день рождения

Издание отмечает, что женщина — самая старая жительница дома престарелых. В прошлом году она аналогично праздновала день рождения и люди "танцевали до упаду".

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Жительница дома престарелых в Дербишире (Великобритания) Хильда Джексон планирует отпраздновать свой 105-й день рождения рейв-вечеринкой с живым диджеем и ультрафиолетовой краской. Праздник помогают организовать работники, пишет ВВС.

На дне рождения, кроме яркого освещения и ультрафиолетовой краски, будут "традиционные песни для вечеринок" разных десятилетий. Жители также смогут заказать музыку у диджея на свой вкус.

По свидетельству сотрудников дома, женщина "любит танцевать и веселиться". Они попросили людей присылать поздравительные открытки ко дню рождения — таким образом можно помочь Хильде Джексон сделать этот день более особенным.

"Она всегда была большой поклонницей танцев и жизни на полную катушку", — рассказывает менеджер дома престарелых Ребекка Уос.

В прошлом году женщина праздновала день рождения аналогично — вечеринкой. На празднике "несколько человек танцевали до упаду", попробовала даже сама Хильда.

Журналисты рассказывают, что Хильда Джексон является старейшей жительницей дома. После окончания школы она работала на фабрике тканей, а во время Второй мировой войны занималась изготовлением боеприпасов в Дерби. В молодости женщина много путешествовала, любила играть и смотреть теннис. Также большую роль в ее жизни до сих пор играют танцы и музыка.

Напомним, по Британии путешествует домик размером два на два метра. В нем компания из шести человек может устроить вечеринку.

Напомним, что во Флориде учительницу арестовали из-за вечеринки на 100 учеников. После нее нескольких школьников пришлось госпитализировать.