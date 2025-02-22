Жінка планує "танцювати та веселитись" на рейв-вечірці у свій 105-й день народження

Видання зазначає, що жінка — найстаріша мешканка будинку для похилого віку. Минулого року вона аналогічно святкувала день народження й люди "танцювали до упаду".

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Мешканка будинку для осіб похилого віку в Дербіширі (Велика Британія) Хільда Джексон планує відсвяткувати свій 105-й день народження рейв-вечіркою з живим діджеєм та ультрафіолетовою фарбою. Свято допомагають організувати працівники, пише ВВС.

На дні народження, окрім яскравого освітлення та ультрафіолетової фарби, будуть "традиційні пісні для вечірок" різних десятиліть. Мешканці також зможуть замовити музику у діджея на свій смак.

За свідченням співробітників будинку, жінка "любить танцювати та веселитися". Вони попросили людей надсилати вітальні листівки до дня народження — таким чином можна допомогти Хільді Джексон зробити цей день більш особливим.

"Вона завжди була великою шанувальницею танців і життя на повну котушку", — розповідає менеджер будинку для людей похилого віку Ребекка Уос.

Минулого року жінка святкувала день народження аналогічно — вечіркою. На святі "декілька людей танцювали до упаду", спробувала навіть сама Хільда.

Журналісти розповідають, що Хільда Джексон є найстарішою мешканкою будинку. Після закінчення школи вона працювала на фабриці тканин, а під час Другої світової війни займалася виготовленням боєприпасів у Дербі. В молодості жінка багато подорожувала, любила грати та дивитися теніс. Також велику роль в її житті до цього часу відіграють танці та музика.

Нагадаємо, Британією мандрує будиночок розміром два на два метри. В ньому компанія з шести осіб може влаштувати вечірку.

Нагадаємо, що у Флориді вчительку заарештували через вечірку на 100 учнів. Після неї декількох школярів довелось госпіталізувати.