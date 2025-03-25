Мокрый снег и температура воздуха до +23: что ожидать от погоды в ближайшие дни

Последняя неделя в Украине будет пасмурной и дождливой, при этом температуры будут плюсовыми.

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Атмосферные фронты принесли в Украину небольшие и умеренные дожди. Поэтому последняя неделя марта в стране будет пасмурной, сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Он рассказал, какой будет погода в Украине до конца недели.

Погода в Украине на 25 марта

В этот день в западных и северных областях сохранится неустойчивая и дождливая погода. Днем небольшие дожди также пройдут в восточных и Полтавской областях.

Синоптик отметил, что в южной половине страны будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами на Правобережье местами ожидаются туманы.

Ветер ожидается юго-восточный, с переходом на западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8. Днем столбик термометра поднимется до +8…+14 градусов, в южной половине и в Крыму до +16…+21.

26 марта: какой будет погода в Украине

В среду, 26 марта, ночью в восточных областях, днем в западной половине страны ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах будет преобладать сухая погода.

Ночью и утром местами в Украине будет туман. Также ожидается ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2…+7 градусов. В северных регионах столбик термометра будет на 0, а днем воздух прогреется до +12…+17. На юге Одесской области и в Крыму местами температура поднимется до +20 °С.

Какой будет погода в Украине 27 марта

В западных и северных областях ожидается дождливая погода, на остальной территории страны без существенных осадков. В Карпатах пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер в этот день будет юго-восточный, в западной части — северо-западный до 7–12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +5…+10, днем столбик термометра поднимется до +13…+18 градусов. В западных областях ожидается до +7…+12, в Крыму — местами до +20…+23 °С.

Погода в Украине в пятницу 28 марта в пятницу

В этот день дожди предполагаются в западных, северных, центральных областях, а также в Харьковской области. В Карпатах осадки в основном будут в виде мокрого снега. Ночью и утром местами в Украине возможен туман. Ветер на Левобережье страны юго-восточный, на Правобережье северный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+21. В западной части страны ночью ожидается -1…+4, днем +7…+12.

Погода в Украине на 29 марта

В западной части, а также в Одесской области пройдут небольшие, местами умеренные дожди, а в остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 — 10 м/с, на юго-востоке страны днем местами порывы, 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3…+8. Днем столбик термометра поднимется до +13…+18, а в Крыму местами +19…+23 °С.

Какой будет погода в Украине 30 марта

В этот день в центральных и северных областях ожидаются дожди, а в западных и восточных регионах преимущественно будет без осадков. Температура воздуха ночью ожидается до +6…+11, а днем — до +12…+18.

Отметим, что астролог рассказала о любовном гороскопе для всех знаков Зодиака на неделю с 24 по 30 марта 2025 года. На этой неделе чувства будут на пике, поэтому стоит постараться быть открытыми для партнера.