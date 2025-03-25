Мокрий сніг та температура повітря до +23: що очікувати від погоди найближчими днями

Останній тиждень в Україні буде похмурим та дощовим, водночас температури будуть плюсовими.

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Атмосферні фронти принесли в Україну невеликі та помірні дощі. Тому останній тиждень березня в країні буде похмурим, повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Він розповів, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

Погода в Україні на 25 березня

Цього дня у західних та північних областях утримається нестійка та дощова погода. Вдень невеликі дощі також пройдуть у східних та Полтавській областях.

Синоптик зазначив, що у південній половині країни буде переважно без опадів. Вночі та вранці місцями на Правобережжі очікуються тумани.

Вітер очікується південно-східний, із переходом на західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8. Вдень стовпчик термометра підніметься до +8…+14 градусів, у південній половині та у Криму до +16…+21.

26 березня: якою буде погода в Україні

У середу, 26 березня, вночі у східних областях, вдень у західній половині країни очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. В решті регіонів переважатиме суха погода.

Вночі та вранці місцями в Україні буде туман. Також очікується вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 градусів. У північних регіонах стовпчик термометра буде на 0, а вдень повітря прогріється до +12…+17. На півдні Одеської області та у Криму місцями температура підніметься до +20 °С.

Якою буде погода в Україні 27 березня

У західних та північних областях очікується дощова погода, на решті території країни без істотних опадів. У Карпатах пройдуть сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Вітер цього дня буде південно-східний, у західній частині — північно-західний до 7–12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +5…+10, вдень стовпчик термометра підніметься до +13…+18 градусів. У західних областях очікується до +7…+12, у Криму — місцями до +20…+23 °С.

Погода в Україні в п'ятницю 28 березня

Цього дня дощі передбачаються у західних, північних, центральних областях, а також на Харківщині. У Карпатах опади здебільшого будуть у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці місцями в Україні можливий туман. Вітер на Лівобережжі країни південно-східний, на Правобережжі північний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11 градусів. Вдень повітря прогріється до +14…+21. У західній частині країни вночі очікується -1…+4, вдень +7…+12.

Погода в Україні на 29 березня

У західній частині, а також на Одещині пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, а в решті регіонів України без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви, 15–20 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +3…+8. Вдень стовпчик термометра підніметься до +13…+18, а в Криму місцями +19…+23 °С.

Якою буде погода в Україні 30 березня

В цей день в центральних та північних областях очікуються дощі, а у західних та східних регіонах переважно буде без опадів. Температура повітря вночі очікується до +6…+11, а вдень — до +12…+18.

Зазначимо, що астрологиня розповіла про любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 24 по 30 березня 2025 року. Цього тижня почуття будуть на піку, тому варто постаратись бути відкритими для партнера.