Где в Украине будет дождливо 26 марта: синоптики поделились прогнозом погоды (фото)

В "Укргидрометцентре" рассказали, что местами в Украине ожидается облачная и дождливая погода, при этом температура воздуха будет довольно высокой.

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Сегодня, 26 марта, в Украине будет тепло и местами столбик термометра поднимется до +20. Однако в Карпатах и на Закарпатье возможны дожди, сообщает "Укргидрометцентр".

Фото: Укргидрометцентр

"26 марта в Украине спокойную облачную погоду будет обусловливать влажная умеренно теплая воздушная масса. Ночью на юге и востоке страны еще будет ощущаться влияние атмосферного фронта", — рассказали синоптики.

Там добавили, что по всей территории страны будет облачно с прояснениями. Утром в Карпатах и Закарпатье местами туман и небольшой дождь. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер в Украине будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем +9...+14 градусов, на Закарпатье и в южных областях столбик термометра поднимется до +15...+20.

Погода в Киеве и области

В столице и области осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью столбик термометра поднимется до +4 градусов, днем — до +13.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что атмосферные фронты принесли в Украину небольшие и умеренные дожди. Поэтому последняя неделя марта в стране будет пасмурной. При этом температура по всей территории страны будет плюсовой.

Ранее астролог Анжела Перл рассказывала, что неделя с 24 по 30 марта принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни. Она добавила, что на этой неделе чувства будут на пике. Поэтому стоит быть открытыми для партнера, при этом следует избегать лишних самокопаний в себе и тревожности по поводу отношений.