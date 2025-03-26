Де в Україні дощитиме 26 березня: синоптики поділились прогнозом погоди (фото)

В "Укргідрометцентрі" розповіли, що місцями в Україні очікується хмарна та дощова погода, при цьому температура повітря буде доволі високою.

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Сьогодні, 26 березня, в Україні буде тепло й місцями стовпчик термометра підніметься до +20. Однак в Карпатах й на Закарпатті можливі дощі, повідомляє "Укргідрометцентр".

Фото: Укргідрометцентр

"26 березня в Україні спокійну захмарену погоду зумовлюватиме волога помірно тепла повітряна маса. Вночі на півдні та сході країни ще відчуватиметься вплив атмосферного фронту", — розповіли синоптики.

Там додали, що по всій території країни буде хмарно проясненнями. Вранці в Карпатах та Закарпатті місцями туман та невеликий дощ. На решті території опадів не очікується.

Вітер в Україні буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень +9…+14 градусів, на Закарпатті та в південних областях стовпчик термометра підніметься до +15…+20.

Погода у Києві та області

В столиці та області опадів не очікується, буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі стовпчик термометра підніметься до +4 градусів, вдень — до +13.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що атмосферні фронти принесли в Україну невеликі та помірні дощі. Тому останній тиждень березня в країні буде похмурим. При цьому температура по всій території країни буде плюсовою.

Раніше астрологиня Анжела Перл розповідала, що тиждень із 24 до 30 березня принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті. Вона додала, що цього тижня почуття будуть на піку. Тому варто бути відкритими для партнера, при цьому слід уникати зайвих самокопань у собі й тривожності з приводу стосунків.