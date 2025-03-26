Во Львове на принудительное лечение в психбольницу отправили женщину, которая разбила 39 могил

В суде обвиняемая заявила, что она не крушила памятники, а лишь разбросала цветы и лампадки. Однако судья принял во внимание выводы эксперта, который исследовал психическое состояние женщины.

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Во Львове Лычаковский районный суд вынес решение женщине, которая изуродовала 39 могил на Лычаковском кладбище. Об этом известно из постановления суда.

Так, в октябре прошлого года 48-летняя женщина, находясь на территории "Мемориал Героев" (Поле Почетных захоронений № 76) изуродовала памятники, вазы и флаги на могилах погибших в российско-украинской войне бойцов и волонтеров.

В суде прокурор выступил за применение в отношении обвиняемой принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи.

Заключением эксперта установлено, что женщина страдала стойким хроническим психическим заболеванием и "по своему психическому состоянию нуждается в применении принудительных мер медицинского характера". Сама же обвиняемая в суде заявила, что никаких памятников она не повредила, только разбросала лампадки и венки.

Согласно постановлению суда женщину принудительно госпитализируют в Областную психиатрическую больницу в селе Орловка, что на Ривненщине.

Ранее полиция Львова сообщила 48-летней местной жительнице о подозрении по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Донецкой области суд оштрафовал командира отделения, который не позволил солдату пойти к врачу. Из-за чего тот умер.