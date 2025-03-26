Не пустил к врачу: суд оштрафовал командира, боец которого умер от болезни сердца

Это дело в суде рассматривали как админправонарушение, а командира наказали штрафом.

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В одной из воинских частей умер военный, командир которого отказался отпустить его к врачу несмотря на жалобы на боль в сердце. Это дело рассматривал Славянский горрайонный суд Донецкой области.

Установлено, что младший сержант, командир отделения нарушил Устав внутренней службы ВСУ и не направил больного подчиненного военнослужащего, старшего солдата в медицинский пункт воинской части.

Из-за этого на командира составили протокол об административном правонарушении, и его рассмотрели в суде. Суд наказал его штрафом в размере 17 тысяч гривен.

Как пишет издание "Судебно-юридическая газета", 26 февраля 2025 года командир отделения отказался отпустить солдата в медицинский пункт. Как следствие, ночью солдат умер.

Согласно справке о смерти военнослужащего, которая была составлена 27 февраля, смерть солдата наступила вследствие "острой коронарной недостаточности".

Обвиняемый свою вину признал, хотя в судебное заседание не явился. Согласно постановлению суда, его оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Напомним, что в Киеве от сердечной недостаточности умерла 28-летняя жена бойца ВСУ, которую отказались госпитализировать в больницу.