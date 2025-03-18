Списали на переживания за мужа-военного: в Киеве умерла 28-летняя женщина, которую отказались госпитализировать
В заключении судмедэксперта указано, что причиной смерти стали ишемическая болезнь сердца и острая сердечная недостаточность. Муж умершей написал заявление в полицию.
В Киеве умерла 28-летняя женщина, которая жаловалась врачам на боль в груди и учащенное сердцебиение, но те отказались ее госпитализировать. Ее муж обвиняет врачей в халатности. Об этом пишет "Украинская правда".
Так, 25-летний Алексей, который сейчас служит в армии, впервые услышал от своей жены жалобы на здоровье примерно за три недели до ее смерти. Она жаловалась на одышку и боль в сердце, а уже в начале марта ее состояние ухудшилось.
4 марта Екатерина посетила частную клинику, где ей сделали ЭКГ и УЗИ. Патологий медики не обнаружили, но отметили, что есть тревожные звоночки, которые не характерны для ее возраста. Женщине порекомендовали вызвать скорую и лечь в больницу.
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Дважды отказали в госпитализации
В тот день около 19:00 она вызвала скорую помощь. Медики зафиксировали у нее учащенное сердцебиение, но состояние женщины не признали критическим, однако отвезли в государственную клиническую больницу в Подольском районе. Екатерина пожаловалась мужу, что врачи "кричали" на нее.
Как рассказал муж умершей, врач-терапевт, которая принимала его жену в больнице, списала жалобы на прием антидепрессантов и тревожность из-за войны. После этого женщину отправили домой.
"Она меня послушала, поспрашивала, какие я лекарства принимаю. Услышала, что я принимаю антидепрессанты и противотревожные, и как начала орать, что она бы этих всех психотерапевтов поубивала, что они калечат людей... За половую жизнь спросила. И после этого она кладет на меня руку и говорит: "Вам надо жить для себя. У меня зять тоже в Покровске, я это все прекрасно знаю. Вам надо дождаться мужа, родить ребенка, и все у вас будет хорошо", — делилась Екатерина с подругой в аудиосообщении, которое нам предоставил муж.
По словам Екатерины, ей посоветовали ехать домой на такси, хотя у нее было такое состояние, что она не могла передвигаться самостоятельно. На следующий день состояние Екатерины ухудшилось. 6 марта во время телефонного разговора Алексей понял, что жена в критическом состоянии, и вызвал скорую. Военный находился в Донецкой области, поэтому мог помочь жене только дистанционно.
"Врачи скорой не учли ее жалобы. В госпитализации снова отказали, объясняя состояние "синдромом отмены" препарата, который она принимала по назначению психотерапевта", — утверждает Алексей.
По его словам, медики сказали, что ей нужно самой посетить кардиолога, перенесли ее на диван, дали антиаритмический и спазмолитический препараты и уехали.
"Я валялась в коридоре, меня подняли, положили на диван, сделали снова ЭКГ, измерили давление. Сказали, давление супер, ЭКГ как раньше, значит госпитализировать не надо. Проблема в том, что мне через два часа к врачу. Я не знаю, как туда дойти. Мне сегодня стало намного хуже", — рассказывала Екатерина незадолго до смерти.
После этого Алексей решил вызвать кардиолога на дом. Последний раз он разговаривал с женой около 15:00, она пожаловалась, что ей стало хуже. В 19:21 женщина в последний раз была онлайн.
Алексей пытался дозвониться до жены, но трубку никто не брал, поэтому он попросил своего друга наведаться к нему домой. Тот обнаружил, что Екатерина не дышит и вызвал полицию.
По словам Алексея, в выводах вскрытия, которое он получил, причиной смерти указаны ишемическая болезнь сердца и острая сердечная недостаточность. Сейчас он ждет результатов расширенной судмедэкспертизы.
Что говорят в полиции
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115. Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство") с пометкой "внезапная смерть".
Алексей рассказал, что написал также подал в полицию относительно халатного отношения медиков к выполнению своих служебных обязанностей. Впрочем, в полиции Киева говорят, что второе уголовное производство не было открыто.
"Проводится проверка. Предварительно врачи сказали, что умершая не хотела госпитализироваться. То есть написала отказ от госпитализации и через несколько дней умерла. Но это все будет проверяться. Нужно подать запрос, чтобы нам предоставили этот отказ, если она действительно отказалась. Пока открыто производство [с пометкой] "внезапная смерть", — сказала пресс-секретарь Подольского управления Наталья Крот.
Больница пока не дала комментарий журналистам.
Напомним, что ранее в Польше умерла 32-летняя украинка, которая обратилась за помощью к медикам, но ее отказались госпитализировать. У нее был сердечный приступ.
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