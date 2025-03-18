Списали на переживання за чоловіка-військового: в Києві померла 28-річна жінка, яку відмовилися госпіталізувати
У висновку судмедексперта вказано, що причиною смерті стали ішемічна хвороба серця та гостра серцева недостатність. Чоловік померлої написав заяву до поліції.
У Києві померла 28-річна жінка, яка скаржилася лікарям на біль у грудях і прискорене серцебиття, але ті відмовилися її госпіталізувати. Її чоловік звинувачує лікарів у недбальстві. Про це пише "Українська правда".
Так, 25-річний Олексій, який зараз служить у війську, вперше почув від своєї дружини скарги на здоров’я приблизно за три тижні до її смерті. Вона скаржилася на задишку та біль у серці, а вже на початку березня її стан погіршився.
4 березня Катерина відвідала приватну клініку, де їй зробили ЕКГ та УЗД. Патологій медики не виявили, але зауважили, що є тривожні дзвіночки, які не характерні для її віку. Жінці порекомендували викликати швидку і лягти до лікарні.
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Двічі відмовили у госпіталізації
Того дня близько 19:00 вона викликала швидку допомогу. Медики зафіксували в неї прискорене серцебиття, але стан жінки не визнали критичним,проте відвезли до державної клінічної лікарні у Подільському районі. Катерина поскаржилася чоловіку, що лікарки "кричали" на неї.
Як розповів чоловік померлої, лікарка-терапевт, яка приймала його дружину в лікарні, списала скарги на прийом антидепресантів та тривожність через війну. Після цього жінку відправили додому.
"Вона мене послухала, попитала, які я ліки приймаю. Почула, що я приймаю антидепресанти й протитривожні, і як почала орати, що вона б цих всіх психотерапевтів повбивала, що вони калічать людей… За статеве життя спитала. І після цього вона кладе на мене руку і каже: "Вам треба жити для себе. У мене зять теж в Покровську, я це все прекрасно знаю. Вам треба дочекатися чоловіка, народити дитину, і все у вас буде добре", – ділилася Катерина з подругою в аудіоповідомленні, яке нам надав чоловік.
За словами Катерини, їй порадили їхати додому на таксі, хоча в неї був такий стан, що вона не могла пересуватися самостійно. Наступного дня стан Катерини погіршився. 6 березня під час телефонної розмови Олексій зрозумів, що дружина у критичному стані, і викликав швидку. Військовий перебував на Донеччині, тож міг допомогти дружині тільки дистанційно.
"Лікарі швидкої не врахували її скарги. У госпіталізації знову відмовили, пояснюючи стан "синдромом відміни" препарату, який вона приймала за призначенням психотерапевта", – стверджує Олексій.
За його словами, медики сказали, що їй потрібно самій відвідати кардіолога, перенесли її на диван, дали антиаритмічний та спазмолітичний препарати і поїхали.
"Я валялась в коридорі, мене підняли, поклали на диван, зробили знову ЕКГ, поміряли тиск. Сказали, тиск супер, ЕКГ як раніше, значить госпіталізувати не треба. Проблема в тому, що мені через дві години до лікаря. Я не знаю, як туди дійти. Мені сьогодні стало набагато гірше", – розповідала Катерина незадовго до смерті.
Після цього Олексій вирішив викликати кардіолога додому. Останній раз він розмовляв із дружиною близько 15:00, вона поскаржилася, що їй стало гірше. О 19:21 жінка востаннє була онлайн.
Олексій намагався додзвонитися до дружини, але слухавку ніхто не брав, тож він попросив свого друга навідатися до нього додому. Той виявив, що Катерина не дихає і викликав поліцію.
За словами Олексія, у висновках розтину, який він отримав, причиною смерті вказані ішемічна хвороба серця та гостра серцева недостатність. Зараз він чекає на результати розширеної судмедекспертизи.
Що кажуть у поліції
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115. Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство") з приміткою "раптова смерть".
Олексій розповів, що написав також подав до поліції щодо халатного ставлення медиків до виконання своїх службових обов'язків. Утім, у поліції Києва кажуть, що друге кримінальне провадження не було відкрито.
"Проводиться перевірка. Попередньо лікарі сказали, що померла не хотіла госпіталізуватися. Тобто написала відмову від госпіталізації і через декілька днів померла. Але це все буде перевірятися. Потрібно подати запит, щоб нам надали цю відмову, якщо вона дійсно відмовилася. Поки що відкрито провадження [з приміткою] "раптова смерть", – сказала речниця Подільського управління Наталія Крот.
Лікарня поки не дала коментар журналістам.
Нагадаємо, що раніше у Польщі померла 32-річна українка, яка звернулася по допомогу до медиків, але її відмовилися госпіталізувати. У неї був серцевий напад.
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