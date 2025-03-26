Не пустив до лікаря: суд оштрафував командира, боєць якого помер від хвороби серця

Цю справу у суді розглядали як адмінправопорушення, а командира покарали штрафом.

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В одній з військових частин помер військовий, командир якого відмовився відпустити його до лікаря попри скарги на біль у серці. Цю справу розглядав Слов`янський міськрайонний суд Донецької області.

Встановлено, що молодший сержант, командир відділення порушив Статут внутрішньої служби ЗСУ і не направив хворого підлеглого військовослужбовця, старшого солдата до медичного пункту військової частини.

Через це на командира склали протокол про адміністративне правопорушення, і його розглянули в суді. Суд покарав його штрафом у розмірі 17 тисяч гривень.

Як пише видання "Судово-юридична газета", 26 лютого 2025 року командир відділення відмовився відпустити солдата до медичного пункту. Як наслідок, вночі солдат помер.

Відповідно до довідки про смерть військовослужбовця, яка була складена 27 лютого, смерть солдата наступила внаслідок "гострої коронарної недостатності".

Обвинувачений свою провину визнав, хоча в судове засідання не з’явився. Згідно із постановою суду, його оштрафували на 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Києві від серцевої недостатності померла 28-річна дружина бійця ЗСУ, яку відмовилися госпіталізувати до лікарні.