У Львові на примусове лікування до психлікарні відправили жінку, яка потрощила 39 могил

У суді обвинувачена заявила, що вона не трощила пам'ятники, а лише розкидала квіти і лампадки. Проте суддя взяв до уваги висновки експерта, який досліджував психічний стан жінки.

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У Львові Личаківський районний суд виніс ухвалу жінці, яка понівечила 39 могил на Личаківському кладовищі. Про це відомо з ухвали суду.

Так, у жовтні минулого року 48-річна жінка, перебуваючи на території "Меморіал Героїв" (Поле Почесних поховань № 76) нівечити пам'ятники, вази та прапори на могилах загиблих в російсько-українській війні бійців та волонтерів.

У суді прокурор виступив за застосування відносно обвинуваченої примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги.

Висновком експерта встановлено, що жінка страждала стійким хронічним психічним захворюванням і "за своїм психічним станом потребує застосування примусових заходів медичного характеру". Сама ж обвинувачена в суді заявила, що жодних пам`ятників вона не пошкодила, лише розкидала лампадки та вінки.

Згідно із ухвалою суду жінку примусово госпіталізують до Обласної психіатричної лікарні у селі Орлівка, що на Рівненщині.

Раніше поліція Львова повідомила 48-річній місцевій мешканці про підозру за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Донеччині суд оштрафував командира відділення, який не дозволив солдату піти до лікаря. Через що той помер.