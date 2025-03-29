В Украину надвигаются дожди: синоптик сообщила, где в воскресенье ждать осадков (карта)

В воскресенье, 30 марта, в Украину придут дожди и осадков днем, в основном, следует ожидать на западе, севере и в центре страны.

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Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Как отметила специалист, наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью и утром в центральных областях, в южной части, в восточных областях, на юго-западе.

Днем будет дождливо на западе, севере и в центре. А вот на юге и востоке в дневные часы существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха 30-го марта днем будет колебаться в пределах +10...+15 градусов. На юге, кроме Одесской области, будет до +18 градусов.

Карта погоды на воскресенье 30 марта Фото: Telegram/Наталка Діденко

В то же время от Черновицкой области через Винницкую, Черкасскую, Кропивницкий с районами, Полтавскую области до Харьковской и Сумской областей расположится холодный воздух, прогнозирует Наталка Диденко. На этом участке, по ее словам, ожидается от 4 до 10 градусов тепла.

В Киеве 30-го марта температура воздуха составит +11...+12 градусов. Будет облачно, местами не исключен небольшой дождь, подытожила синоптик.

Напомним, ранее Фокус писал, что апрель порадует весенним теплом. Температура воздуха будет выше, чем обычно, но местами будет непривычно много дождей.

Кроме того, по данным метеорологов, в апреле на Солнце произойдет немало магнитных бурь. Они будут в начале, в середине и в конце месяца и будут отличаться разной интенсивностью.