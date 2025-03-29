В Україну насуваються дощі: синоптикиня повідомила, де у неділю чекати опадів (карта)

У неділю, 30 березня, в Україну прийдуть дощі й опадів вдень, в основному, слід очікувати на заході, півночі та у центрі країни.

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Як наголосила фахівчиня, найбільш інтенсивні опади очікуються вночі та вранці у центральних областях, у південній частині, у східних областях, на південному заході.

Вдень дощитиме на заході, півночі та у центрі. А ось на півдні та сході у денні години істотних опадів не очікується.

Температура повітря 30-го березня вдень коливатиметься в межах +10…+15 градусів. На півдні, окрім Одеської області, буде до +18 градусів.

Карта погоди на неділю 30 березня Фото: Telegram/Наталка Діденко

Водночас від Чернівецької області через Вінницьку, Черкаську, Кропивницький з районами, Полтавську області до Харківської та Сумської областей розташується холодне повітря, прогнозує Наталка Діденко. На цій ділянці, за її словами, очікується від 4 до 10 градусів тепла.

У Києві 30-го березня температура повітря становитиме +11…+12 градусів. Буде хмарно, подекуди не виключений невеликий дощ, підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що квітень порадує весняним теплом. Температура повітря буде вищою, ніж зазвичай, але місцями незвично багато дощитиме.

Крім того, за даними метеорологів, у квітні на Сонці відбудеться чимало магнітних бур. Вони будуть на початку, в середині та наприкінці місяця й відрізнятимуться різною інтенсивністю.