В Одессе врач-анестезиолог из-за грубой ошибки едва не отправил на тот свет пенсионерку

В Одессе из-за халатности, которая едва не привела к смерти пациентки, будут судить врача-анестезиолога. Он перелил 67-летней женщине не ту группу крови, что привело к тяжелым последствиям.

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Об этом случае рассказали в прокуратуре Одесской области.

Врачу-анастезиологу одного из отделений регионального центра кардиохирургии КНП "Одесская областная клиническая больница" ООС сообщено о подозрении. Ему инкриминируется ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Следствие установило, что врач-анастезиолог нарушил протоколы переливания крови и ввел женщине несовместимую донорскую кровь, что привело к повреждению почек.

Так, 67-летняя пациентка — жительница Херсонщины в апреле 2024 года была госпитализирована в Одесскую областную клиническую больницу для проведения операции по протезированию аортального клапана сердца. После операции ей понадобилось переливание крови. Врач-анестезиолог не сделал биологическую пробу и перелил женщине вместо первой положительной группы — вторую положительную, несовместимую с ее кровью.

Из-за этого у пациентки возникли тяжелые осложнения почек, ей понадобился диализ и другие неотложные меры для стабилизации ее состояния.

Сейчас решается вопрос об отстранении врача от исполнения обязанностей и избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее сообщалось, что в одной из воинских частей умер боец, командир которого отказался отпустить его к врачу несмотря на жалобы на боль в сердце.