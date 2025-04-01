В Одесі лікар-анестезіолог через грубу помилку ледь не відправив на той світ пенсіонерку

В Одесі через недбалість, яка ледь не призвела до смерті пацієнтки, судитимуть лікаря-анестезіолога. Він перелив 67-річній жінці не ту групу крові, що призвело до тяжких наслідків.

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Про цей випадок розповіли у прокуратурі Одеської області.

Лікарю-анастезіологу одного з відділень регіонального центру кардіохірургії КНП "Одеська обласна клінічна лікарня" ООР повідомлено про підозру. Йому інкриміновано неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків (ч. 1 ст. 140 КК України).

Слідство встановило, що лікар-анастезіолог порушив протоколи переливання крові і ввів жінці несумісну донорську кров, що призвело до пошкодження нирок.

Так, 67-річна пацієнтка – мешканка Херсонщини у квітні 2024 року була госпіталізована до Одеської обласної клінічної лікарні для проведення операції з протезування аортального клапана серця. Після операції їй знадобилося переливання крові. Лікар-анестезіолог не зробив біологічну пробу та перелив жінці замість першої позитивної групи – другу позитивну, несумісну з її кров’ю.

Через це у пацієнтки виникли тяжкі ускладнення нирок, їй знадобився діаліз та інші невідкладні заходи для стабілізації її стану.

Зараз вирішується питання про відсторонення лікаря від виконання обов’язків та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в одній з військових частин помер боєць, командир якого відмовився відпустити його до лікаря попри скарги на біль у серці.