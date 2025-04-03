"Заработал" около 40 000 гривен: в Черниговской области делец обманывал покупателей дров

В Черниговской области мужчина разместил на сайте ОЛХ фиктивное объявление о продаже дров и просил у покупателей предоплату. Таким способом он заработал около 40 тысяч гривен.

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За указанные действия продавец получил четыре года лишения свободы по статье о мошенничестве, говорится в приговоре суда, который доступен в Едином реестре судебных решений.

Мужчина с 8 января текущего года разместил объявления по продаже дров с заголовком: "Дрова разные, Прилукский район", обещая продать уже распиленные и расколотые дрова.

Далее он требовал от покупателей оплатить предоплату в размере от 3 500 до 4 000 тысяч гривен. Не менее 11 человек перечислили ему деньги, потерпевшие на судебное заседание не пришли и просили рассматривать дело без их участия.

На судебном заседании мужчина признал вину и сказал, что совершил мошенничество, потому что его мать нуждалась в дорогом лечении. Суд освободил его от отбывания наказания и установил испытательный срок на полтора года.

"Искренне раскаивается в содеянном, сожалеет о совершенном и просит суд строго не наказывать. Указал, что имел тяжелое материальное положение", — отмечается в материалах дела.

Напомним, в Украине выдают государственную помощь на покупку дров жителям частных домов. Субсидия дается независимо от места проживания и доходит до 16 000 гривен.

Фокус ранее писал, как выбрать хорошие сухие дрова путем использования средства для мытья посуды. Сначала нужно нанести жидкость на торец полена посмотреть, образуется ли пена.