"Заробив" близько 40 000 гривень: у Чернігівській області ділок обманював покупців дров

У Чернігівській області чоловік розмістив на сайті ОLХ фіктивне оголошення про продаж дров і просив у покупців передоплату. У такий спосіб він заробив близько 40 тисяч гривень.

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За вказані дії продавець отримав чотири роки позбавлення волі за статтею про шахрайство, ідеться у вироку суду, який доступний у Єдиному реєстрі судових рішень.

Чоловік з 8 січня поточного року розмістив оголошення з продажу дров із заголовком: "Дрова різні, Прилуцький район", обіцяючи продати вже розпиляні та розколоті дрова.

Далі він вимагав від покупців сплатити передоплату в розмірі від 3 500 до 4 000 тисяч гривень. Щонайменше 11 осіб перерахували йому гроші, потерпілі на судове засідання не прийшли і просили розглядати справу без їхньої участі.

На судовому засіданні чоловік визнав провину і сказав, що вчинив шахрайство, бо його мати потребувала дорогого лікування. Суд звільнив його від відбування покарання і встановив іспитовий строк на півтора року.

"Щиро розкаюється у скоєному, шкодує про скоєне і просить суд суворо не карати. Зазначив, що мав скрутне матеріальне становище", — зазначається в матеріалах справи.

Нагадаємо, в Україні видають державну допомогу на купівлю дров жителям приватних будинків. Субсидія надається незалежно від місця проживання і доходить до 16 000 гривень.

Фокус раніше писав, як вибрати хороші сухі дрова шляхом використання засобу для миття посуду. Спочатку потрібно нанести рідину на торець поліна подивитися, чи утворюється піна.