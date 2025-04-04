Водный кризис на горизонте: Крым теряет запасы воды и не готов к жаркому лету

Запасы водохранилищ в Крыму сократились за март на 3 млн куб. м, заявили в оккупационном "Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". По словам специалистов, март на полуострове выдался очень теплым и засушливым.

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Об этом сообщают российские СМИ.

За 11 лет оккупации Россия не наладила обеспечение жителей Крыма пресной водой. А подрыв Каховской ГЭС только усложнил эту ситуацию. Хотя, попытки дать воду полуострову были. К примеру, россияне начали массово строить водопроводы, перебрасывая воду из одного водохранилища в другое. А Владимир Путин даже утверждал несколько лет назад, что под Азовским морем есть значительные запасы пресной воды, что, конечно же, оказалось очередной ложью.

Периодически россияне даже обещают крымчанам опреснительные установки. Однако, дальше разговоров дело не идет.

Декан факультета естественных наук НаУКМА, советник председателя правления Крымскотатарского ресурсного центра и координатор рабочей группы "Экология и экономика" Евгений Хлобыстов предупреждает, что летом в оккупированном Крыму может начаться водный кризис, если к тому времени не будет достаточно осадков, сообщал ранее "Укринформ".

"Если весной осадков будет недостаточно, а водохранилища будут оставаться полупустыми или пустыми, к лету Крым может столкнуться с реальным водным кризисом. Если же в течение двух месяцев пройдут обильные дожди, ситуация с водой улучшится", — пояснил он.

По словам Хлобыстова, проблема водообеспечения Крыма ежегодно ухудшается.

"Сейчас "власти" Крыма перемещают водные резервы из Симферопольского и Белогорского водохранилищ для пополнения Северо-Крымского канала, однако эти действия не увеличивают общее количество воды. Перекачка воды из одного водохранилища в другое не меняет общий водный баланс", — отметил эксперт.

Он также отметил, что на полуострове до сих пор нет четкой информации об объемах водопотребления, поскольку военные подразделения не отчитываются, и количество воды, которую они потребляют, остается непредсказуемым.

Хлобыстов напоминает, что осенью 2024 года российские "власти" утверждали, что Крым обеспечен водой на 180 дней непрерывного пользования. Тогда условия были благоприятными: дожди наполняли водохранилища, и водность была на высоком уровне. Однако, несмотря на надежды на дополнительные осадки в зимний период, уровень воды не вырос, и проблема осталась нерешенной.

Эксперт также отметил, что в Степном Крыму воду до сих пор подвозят водовозами, а в Симферополе возникают трудности с водоснабжением. Река Салгир, которая является основным источником воды для города, сильно загрязнена, и уровень вредных веществ в ней превышает все допустимые нормы, что делает ее ненадежным источником питьевой воды. Проблемы возникают и с подземными водами, где наблюдается увеличение солености, поэтому эта вода нуждается в дополнительной очистке.

Напомним, 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области, вскоре после чего в сети появились первые спутниковые снимки с места происшествия.

Также, по последствиям воздействия исследователи сравнивают подрыв дамбы Каховской ГЭС со взрывом на Чернобыльской АЭС. Токсическое загрязнение может быть сопоставимо с действием радиации.