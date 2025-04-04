Водна криза на горизонті: Крим втрачає запаси води і не готовий до спекотного літа

Запаси водосховищ у Криму скоротилися за березень на 3 млн куб. м, заявили в окупаційному "Управлінні з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища". За словами фахівців, березень на півострові видався дуже теплим та посушливим.

Related video

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За 11 років окупації Росія не налагодила забезпечення мешканців Криму прісною водою. А підрив Каховської ГЕС тільки ускладнив цю ситуацію. Хоча, спроби дати воду півострову були. Приміром, росіяни почали масово будувати водогони, перекидаючи воду з одного водосховища до іншого. А Володимир Путін навіть стверджував декілька років тому, що під Азовським морем є значні запаси прісної води, що, звісно ж, виявилось черговою брехнею.

Періодично росіяни навіть обіцяють кримчанам опріснювальні установки. Проте, далі розмов діло не йде.

Декан факультету природничих наук НаУКМА, радник голови правління Кримськотатарського ресурсного центру та координатор робочої групи "Екологія та економіка" Євген Хлобистов попереджає, що влітку в окупованому Криму може розпочатися водна криза, якщо до того часу не буде достатньо опадів, повідомляв раніше "Укрінформ".

"Якщо навесні опадів буде недостатньо, а водосховища залишатимуться напівпорожніми або порожніми, до літа Крим може зіткнутися з реальною водною кризою. Якщо ж упродовж двох місяців пройдуть рясні дощі, ситуація з водою покращиться", — пояснив він.

За словами Хлобистова, проблема водозабезпечення Криму щорічно погіршується.

"Зараз "влада" Криму переміщує водні резерви із Сімферопольського та Білогірського водосховищ для поповнення Північно-Кримського каналу, однак ці дії не збільшують загальну кількість води. Перекачування води з одного водосховища в інше не змінює загальний водний баланс", — зазначив експерт.

Він також наголосив, що на півострові досі немає чіткої інформації про обсяги водоспоживання, оскільки військові підрозділи не звітують, і кількість води, яку вони споживають, залишається непередбачуваною.

Хлобистов нагадує, що восени 2024 року російські "влади" стверджували, що Крим забезпечений водою на 180 днів безперервного користування. Тоді умови були сприятливими: дощі наповнювали водосховища, і водність була на високому рівні. Однак, незважаючи на надії на додаткові опади в зимовий період, рівень води не зріс, і проблема залишилася невирішеною.

Експерт також зазначив, що в Степовому Криму воду досі підвозять водовозами, а в Сімферополі виникають труднощі з водопостачанням. Річка Салгир, яка є основним джерелом води для міста, сильно забруднена, і рівень шкідливих речовин у ній перевищує всі допустимі норми, що робить її ненадійним джерелом питної води. Проблеми виникають і з підземними водами, де спостерігається збільшення солоності, тому ця вода потребує додаткової очистки.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області, незабаром після чого в мережі з'явилися перші супутникові знімки з місця події.

Також, за наслідками впливу дослідники порівнюють підрив дамби Каховської ГЕС з вибухом на Чорнобильській АЕС. Токсичне забруднення може бути зіставне з дією радіації.