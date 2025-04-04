Вызывает ожоги и содержит смертельную дозу для человека: в Запорожье заметили опасного жука

В Запорожье местные жители заметили ядовитого жука "Майка обыкновенная". Это насекомое опасно для человека, поскольку выделяет яд кантаридин.

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Об этом сообщили в местном телеграм-канале "Это Запорожье. Новости".

"Ядовитого жука заметили в Запорожье: это майка обыкновенная (Meloe proscarabaeus). В руки их брать не стоит, ведь, когда майке угрожает опасность, она выделяет из своего тела маслянистую жидкость, которая содержит ядовитое вещество, известное как кантаридин. При попадании на кожу оно вызывает сильные и очень болезненные ожоги", — говорится в сообщении.

Жук имеет черный или темно-синий окрас с металлическим отливом, с мягким телом без задних крыльев. Когда этим насекомым угрожает опасность, выделяют из сочленений тела маслянистую, неприятно пахнущую жидкость.

Жуки встречаются в Европе, от востока до Центральной Азии. Появляются майки преимущественно в первых числах мая.

Например, в Германии майки обыкновенные находятся под угрозой исчезновения, и поэтому даже были объявлены "Насекомыми 2020" (Insekt des Jahres).

Майка обыкновенная: чем жук опасен для человека

Жук — ядовитый, он содержит смертельную для человека дозу раздражителя кантаридина.

При попадании на кожу, она вызывает химический ожог. После него длительное время остаются болезненные волдыри. Попав в большом количестве в организм человека этот яд может убить. Но на ежей и некоторых птиц яд маек не действует, поэтому они охотно поедают этих насекомых.

В Древней Греции яд майки обыкновенной использовался для казни осужденных преступников.

В средние века выделенный секрет насекомого использовался для удаления бородавок. В XIX веке из него готовили гомеопатические препараты, которыми пытались лечить инфекционные заболевания, в том числе бешенство.

Жук майка

При укусе сначала нужно промыть место укуса водой с мылом. Далее стоит приложить холодный компресс или лед, но через ткань. Также нужно принять противоаллергический препарат, даже если раньше не имели аллергических реакций. А еще нужно пить много воды.

Напомним, что ранее сообщалось о жуках-голиафах, которые являются одними из крупнейших насекомых в мире. Они достигают до 110 миллиметров в длину. Науке известно пять различных видов жуков-голиафов. Исследование показало, что один из гигантских жуков в Африке оказался на грани исчезновения из-за нашей любви к шоколаду.