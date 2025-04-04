Викликає опіки і містить смертельну дозу для людини: в Запоріжжі помітили небезпечного жука

У Запоріжжі місцеві жителі помітили отруйного жука "Майка звичайна". Ця комаха небезпечна для людини, оскільки виділяє отруту кантаридин.

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Про це повідомили у місцевому телеграм-каналі "Це Запоріжжя. Новини".

"Отруйного жука помітили у Запоріжжі: це майка звичайна (Meloe proscarabaeus). У руки їх брати не варто, адже, коли майці загрожує небезпека, вона виділяє зі свого тіла маслянисту рідину, яка містить отруйну речовину, відому як кантаридин. При потраплянні на шкіру вона викликає сильні й дуже болючі опіки", — йдеться в повідомленні.

Жук має чорне або темно-синє забарвлення з металевим відливом, з м'яким тілом без задніх крил. Коли цим комахам загрожує небезпека, виділяють зі зчленувань тіла маслянисту, неприємно пахнучу рідину.

Жуки зустрічаються в Європі, від сходу до Центральної Азії. З'являються майки переважно в перших числах травня.

Наприклад, у Німеччині майки звичайні знаходяться під загрозою зникнення, і тому навіть були оголошені "Комахами 2020" (Insekt des Jahres).

Майка звичайна: чим жук небезпечний для людини

Жук — отруйний, він містить смертельну для людини дозу подразника кантаридину.

При потраплянні на шкіру, вона викликає хімічний опік. Після нього тривалий час залишаються хворобливі пухирі. Потрапивши у великій кількості до організму людини ця отрута може вбити. Але на їжаків та деяких птахів отрута майок не діє, тож вони залюбки поїдають цих комах.

У Стародавній Греції отрута майки звичайної використовувалась для страти засуджених злочинців.

В середні віки виділений секрет комахи використовувався для видалення бородавок. У XIX столітті з нього готували гомеопатичні препарати, якими намагалися лікувати інфекційні захворювання, в тому числі сказ.

Жук майка

При укусі спочатку потрібно промити місце укусу водою з милом. Далі варто прикласти холодний компрес або лід, але через тканину. Також потрібно прийняти протиалергійний препарат, навіть якщо раніше не мали алергічних реакцій. А ще потрібно пити багато води.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про жуків-голіафів, які є одними з найбільших комах у світі. Вони досягають до 110 міліметрів завдовжки. Науці відомо п'ять різних видів жуків-голіафів. Дослідження показало, що один із гігантських жуків в Африці опинився на межі зникнення через нашу любов до шоколад.