Отправили в опасные условия: в Харькове из-за гибели коммунальщиков осудили двоих чиновников

В Харькове судили двух руководителей ООО "Газораспределительные сети Украины" которых обвиняли в гибели двух работников предприятия. Их засыпало землей во время выполнения ремонтных работ.

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Об этом стало известно из приговора Киевского районного суда города Харьков.

Суд признал виновным двоих должностных лиц газораспределительного предприятия в нарушении правил безопасности, что привело к гибели двух рабочих. Трагическое событие произошло в декабре 2023 года. Тогда во время проведения ремонтных работ в траншее без креплений погибли двое работников 1981 и 1975 годов рождения. Их пытались откопать около 30 спасателей.

Речь идет о слесаре и мастере смены аварийно-диспетчерской службы АО "Харьковгоргаз", которые допустили подчиненных к работе в опасных условиях и не оформили нужную документацию — наряд-допуск на проведение работ с повышенной опасностью и не были на месте происшествия.

В суде оба обвиняемых признали себя виновными. Суд принял во внимание их искреннее раскаяние и то, что они возмещали причиненный ущерб семьям погибших. Также была принята во внимание их положительная характеристика с места работы, в частности, суд обратил внимание на то, что работники после полномасштабного российского вторжения активно участвовали в ликвидации последствий российских обстрелов в Харькове и выходили даже в свои нерабочие дни.

В судебном заседании прокурор просил утвердить соглашения о признании виновности и просил назначить мужчинам согласованную меру наказания.

Оба обвиняемых ранее не имели судимостей.

По результатам судебного разбирательства каждого из обвиняемых приговорили к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения срока на один год. Также они должны сжечь по 4543,68 грн каждый в пользу государства для возмещения расходов на судебную экспертизу.

Напомним, что ранее сообщалось, что будут судить чиновника одной из воинских частей, который брал "дань" с военнослужащих. Таким образом он заработал почти 1 миллион гривен.