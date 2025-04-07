Відправили в небезпечні умови: у Харкові через загибель комунальників засудили двох посадовців

У Харкові судили двох керівників ТОВ "Газорозподільчі мережі України" яких звинувачували у загибелі двох працівників підприємства. Їх засипало землею під час виконання ремонтних робіт.

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Про це стало відомо із вироку Київського районного суду міста Харків.

Суд визнав винним двох посадовців газорозподільного підприємства в порушенні правил безпеки, що призвело до загибелі двох робітників. Трагічна подія сталася у грудні 2023 року. Тоді під час проведення ремонтних робіт в траншеї без кріплень загинули двоє працівників 1981 та 1975 років народження. Їх намагалися відкопати близько 30 рятувальників.

Йдеться про слюсаря та майстра зміни аварійно-диспетчерської служби АТ "Харківміськгаз", які допустили підлеглих до роботи в небезпечних умовах та не оформили потрібну документацію — наряд-допуск на проведення робіт з підвищеною небезпекою та не були на місці події.

У суді обидва обвинувачені визнали себе винними. Суд взяв до уваги їхнє щире каяття та те, що вони відшкодовували завдану шкоду родинам загиблих. Також було взято до увагу їхню позитивну характеристику з місця роботи, зокрема, суд звернув увагу на те, що працівники після повномасштабного російського вторгнення активно брали участь у ліквідації наслідків російських обстрілів у Харкові і виходили навіть у свої неробочі дні.

У судовому засіданні прокурор просив затвердити угоди про визнання винуватості та просив призначити чоловікам узгоджену міру покарання.

Обидва обвинувачені раніше не мали судимостей.

За результатами судового розгляду кожного з обвинувачених засудили до 3 років позбавлення волі з відстрочкою виконання терміну на один рік. Також вони мають спалити по 4543,68 грн кожен на користь держави для відшкодування витрат на судову експертизу.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що судитимуть посадовця однієї з військових частин, який брав "данину" з військовослужбовців. У такий спосіб він заробив майже 1 мільйон гривень.