Скандальный экс-прокурор Ильницкий из Львова устроился в ТЦК на Закарпатье (документ)

Скандально известный экс-прокурор из Львова Ростислав Ильницкий, подозреваемый в подделке документов для выезда за границу, служит в Хустском РТЦК на Закарпатье.

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В 2024 году он получал деньги за службу в Закарпатском областном ТЦК, а сейчас подал декларацию о переводе в Хустский РТЦК, пишет издание Zaxid.net.

Ильницкого мобилизовали в июле 2024 года в механизированную бригаду на офицерскую должность. Примечательно, что чиновник мобилизовался после того, как сотрудники СБУ нашли его на чердаке дома тещи. Там он прятался долгое время от правосудия по подозрению в подделке документов. С декабря 2023 года он находился в официальном розыске.

Ильницкий также прославился роскошной свадьбой с бывшей сотрудницей Государственного бюро расследований Роксоланой Москвой-Ильницкой 7-8 октября 2023 года. На торжестве чиновников выступали Оля Полякова, Александр Пономарев, Дзідзьо и группа "Дзвони". Только свадебный торт обошелся примерно в 100 тысяч гривен.

В начале апреля 2025 года 32-летний Ильницкий подал декларацию кандидата на должность в Хустском городском РТЦК. А в 2024 году он задекларировал доходы, полученные в воинской части А 5003 и в Закарпатском областном ТЦК — 74,5 и 68 тысяч гривен.

У Ильницкого имеется более 102 тысяч долларов наличными

Кроме этого, в его декларации указан земельный участок в Турковской общине и пользованиt записанной на родственницу квартиры во Львове. Его жена в апреле 2023 года стала владелицей жилого дома площадью более 100 квадратных метров во Львове, а в мае 2024-го — квартиры площадью 54 квадратных метров в Лисиничах.

Ездит жена Ильницкого на внедорожнике Audi Q8 2021 года выпуска, задекларированная цена машины — более 2,3 млн гривен.

У Ильницкого имеется более 102 тысяч долларов и 197 тысяч гривен наличными, а у его жены наличными хранится 30 тысяч долларов, более 7 тысяч евро и 250 тысяч гривен. Еще 3 тысячи долларов наличными хранит София Ильницкая, дочь чиновника.

Напомним, Министерство обороны Украины активно рекламирует контракты для молодежи "18-24". Мужчин привлекают выплатой 1 млн гривен.

Телеведущий шоу "Ранок у великому місті" на ICTV2 Григорий Герман рассказывал, как получил бронь от мобилизации. При этом он говорит, что если получит повестку, то "выполнит свой долг".